Aumento contributi Inps 2020 con straordinario. Quando è possibile?

Gli straordinari che si fanno a lavoro permettono di aumentare i contributi Inps? È una domanda che si pongono diversi lavoratori: uno sguardo ai paletti normativi che bisogna tenere in considerazione per rispondere alla domanda.

Ore di straordinario: quante se ne possono fare?

Prima di affrontare la questione del rapporto tra straordinari e contributi Inps bisogna chiarire di cosa si intende con lavoro straordinario. In generale, quindi senza considerare le particolarità di alcuni contratti collettivi, un lavoratore dipendente a tempo pieno può arrivare a lavorare al massimo per 40 ore settimanali. Tuttavia, è possibile fornire anche una prestazione extra che sarà ulteriormente retribuita. Detto ciò, esistono dei limiti per quanto riguarda gli straordinari: non si possono svolgere più di 48 ore settimanali per un massimo di 250 ore nel corso di un anno (salvo disposizioni specifiche del proprio Ccnl).

Straordinario: come influisce sui Contributi Inps?

Le ore prestate a titolo di lavoro straordinario (STR) devono sempre risultare in busta paga così come nel calendario presenze del Libro unico del lavoro. Dunque, le ore di straordinario risultano anche nell’importo del cedolino dello stipendio al lordo delle trattenute per contributi Inps e tassazione Irpef.

In sostanza, allo stesso modo della retribuzione ordinaria anche la retribuzione per le ore di straordinario sono utili alla formazione dell’imponibile, la cifra che si prende in considerazione ai fini fiscali oltre che contributivi.

