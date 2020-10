Condividi su

Coronavirus ultime notizie: bollettino 26 ottobre 2020. Contagi e morti

Coronavirus ultime notizie: i dati dell’ultimo bollettino sull’epidemia diffuso ieri lunedì 26 ottobre 2020. Di seguito i numeri su nuovi contagi, ricoveri in terapia intensiva, tamponi effettuati: quali sono le regioni più in difficoltà?

Morti, contagi e numero tamponi al 25 ottobre

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 26 ottobre

I dati sull’epidemia del bollettino del 26 ottobre 2020 (si riferisce alle 24 ore precedenti):

Nuovi casi: 17.012 (21.273 il 25 ottobre)

Tamponi: 78.816 (101.876)

Ricoverati: 12.997 (12.006)

Ricoverati in terapia intensiva: 1.284 (1.208)

Decessi: 141 (128) Gli attualmente positivi sono 236.684 (il totale dei casi dall’inizio del monitoraggio ha raggiunto quota 542.789)



Come comportarsi in caso di contatto con positivo: il protocollo

Le regioni più colpite

Coronavirus ultime notizie: gli attualmente positivi al momento sono: 50.325 in Lombardia (+3.570), 30.675 in Campania (+1.981), 24.406 in Lazio (+1.698), 21.267 in Piemonte (+1.625), 19.376 in Toscana (+2.171), 18.047 in Veneto (+1.129), 15.769 in Emilia Romagna (+1.146), 10.945 in Sicilia (+568). Le altre regioni sono molto al di sotto la soglia dei 10mila attualmente positivi, l’unica che si avvicina a quest’ultima è la Puglia con 8.279 casi registrati.

Contatto con positivo: regole per ridurre i rischi in famiglia e a casa

La situazione in Francia, Spagna e Regno Unito

Coronavirus ultime notizie: preoccupa la situazione in Francia dove l’ultima conta dei positivi è arrivata poco sotto quota 27mila nuovi casi. Anche i ricoveri in terapia intensiva sono vicini al livello d’allarme: occupati oltre 2.700 posti su meno di 6mila disponibili. Nel frattempo, in Spagna, il ministero della Salute comunica che da venerdì sono più di 50mila i nuovi contagiati; nuovi casi ormai stabili intorno ai 20mila al giorno in Gran Bretagna.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it