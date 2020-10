Condividi su

Sondaggi politici Eumetra: il 63% degli italiani ha fiducia nel governo Conte

L’ultimo Dpcm che ha imposto nuove limitazioni agli italiani sembra non aver avuto alcun effetto sul gradimento del governo. Secondo i sondaggi politici Eumetra per Panorama, ad oggi l’esecutivo Conte riscuote il 63% di giudizi positivi mentre quelli negativi sono il 37%. Quest’ultimo dato, rileva l’istituto, è in leggero aumento. “E’ evidente – afferma Renato Mannheimer, autore del sondaggio – che esiste una profonda divisione nel Paese e soprattutto, che nelle ultime settimane sia cresciuta la rabbia sfociata anche nelle manifestazioni di protesta a cui abbiamo assistito in questi giorni. Rabbia di cui l’esecutivo deve tenere conto e che va controllata”.

Fonte: Eumetra

Sondaggi politici Eumetra: le discordanze con gli altri istituti

I dati di Eumetra sono diametralmente opposti a quelli recenti rilevati da Tecnè. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato per l’Agenzia Dire, gli italiani che hanno fiducia nel governo Conte e nel premier sono in calo e in netta minoranza (33,6%). La percentuale di chi afferma di non avere fiducia nell’esecutivo è invece sopra il 60%. I dati di Eumetra però collimano con quelli di Piepoli. In un sondaggio per Affaritaliani.it realizzato ad inizio ottobre, Piepoli registrava un indice di fiducia per il presidente del Consiglio intorno al 62%, il più alto tra i leader politici italiani in questo momento.

Sondaggi politici Eumetra: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 25 ottobre 2020. Campione di 626 casi. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per genere,età, area geografica e ampiezza del comune di residenza – margine di errore complessivamente non superiore a +/- 3,5%. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it