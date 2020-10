Condividi su

Vip contagiati dal Coronavirus: chi sono e come condurranno i programmi

Il Coronavirus non fa sconti ai vip, diversi conduttori televisivi sono rimasti contagiati dal nuovo coronavirus, alcuni però continueranno a lavorare anche se lontano dal “proprio” studio. Ecco di chi si tratta, come stanno se continueranno ad apparire in video.

Bollettino 29 ottobre 2020, contagi e morti

Coronavirus: i conduttori contagiati

In questi giorni a dare notizia di essere risultato positivo al nuovo Coronavirus è stato il noto volto di Mediaset Gerry Scotti. Il famoso conduttore di quiz, però, è solo l’ultimo di una lunga lista di vip che hanno contratto l’infezione: Mara Maionchi, Lillo Petrollo di Lillo&Greg, Valentino Picone del duetto comico Ficarra e Picone e Carlo Conti.

Ora, l’infezione da nuovo coronavirus non colpisce tutti con la stessa forza: per esempio, Gerry Scotti ha riferito di non percepire sintomi particolare mentre Lillo Petrollo dice di aver accusato “dolori fortissimi” per cui dovrà sicuramente continuare a riposare, per la Maionchi si è reso necessario anche il ricovero.

Chi continuerà a condurre “da remoto”

Valentino Picone che insieme a Salvo Ficarra conduce Striscia la Notizia, per ovvi motivi precauzionali, ha lasciato temporaneamente il posto all’inviato del Tg satirico Cristiano Militello ma anche lui, per quello che si sa, non è vittima di una sintomatologia severa. Diversa la situazione di Carlo Conti che attualmente conduce il programma Tale e Quale Show: il comico toscano, infatti, pur risultando positivo al coronavirus è praticamente asintomatico per cui potrà continuare a lavorare anche se in collegamento da casa.

La stessa cosa hanno fatto in questi ultimi giorni due famose giornaliste di La7 Lilli Gruber e Myrta Merlino. La prima conduce il programma serale 8 e mezzo la seconda la trasmissione mattutina L’Aria che tira. Dato che uno dei loro collaboratori era positivo al coronavirus, nell’attuazione del protocollo, sono andate in onda “da casa”.

