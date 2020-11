Condividi su

Pensioni ultime notizie: assegno con metà stipendio. Chi rischia

Pensioni ultime notizie: si fa un gran parlare dei diritti dei pensionati di oggi, ma ancora non si approfondisce appieno e come merita il discorso sui pensionati di domani, ovvero i lavoratori di oggi. “Chissà se vedrò mai la pensione”, si sente dire ogni tanto con una nota di disillusione dai 40 anni in giù. A meno di cataclismi economici, le pensioni continueranno a esistere, ma gli importi potrebbero essere molto più bassi rispetto agli ultimi stipendi. Addirittura, secondo uno studio realizzato da Progetica e Moneyfarm, sembra che i giovani lavoratori di oggi riceveranno un assegno di importo forse nemmeno pari alla metà della retribuzione percepita durante la carriera.

Pensioni ultime notizie: rapporto percentuale tra ultimo stipendio e pensione, chi è penalizzato

L’indagine si è basata prendendo in considerazione 8 profili differenti ripartiti per fascia anagrafica, dalle generazioni nate negli anni Sessanta a quella nata negli anni Novanta: oggi, non tutte queste persone hanno un lavoro. Sembra infatti che il tasso di disoccupazione in queste fasce arrivi anche al 44%. In ogni caso queste generazioni andranno in pensione tra il 2027 e il 2062, una volta raggiunti 67 anni (o 72 anni nella peggiore delle ipotesi).

Pensione di reversibilità e nuovo matrimonio, quando si perde e come?

L’importo della pensione, a dire il vero, non preoccupa più di tanto, visto che supera in media quota 1.300 euro mensili. A intimorire è il tasso di sostituzione: più passa il tempo, infatti, più scenderà il rapporto percentuale tra le ultime annualità dello stipendio e l’importo della pensione. Questo significa che chi prenderà negli ultimi anni della sua carriera lavorativa uno stipendio piuttosto alto dovuto all’esperienza, una volta in pensione sarà “retrocesso” bruscamente a un importo decisamente basso. Per i lavoratori nati nel 1960, l’importo dell’assegno ammonterà al 71% dell’ultimo stipendio. Per i lavoratori nati negli anni Novanta, il rapporto percentuale scenderà fino al 40%. Maggiormente penalizzate saranno le donne, anche se le differenze di genere nel rapporto percentuale si abbasseranno (seppur lievemente) nel corso del tempo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it