Gli involtini di zucchine crude in bianco sono una ricetta facile e veloce da preparare, comoda come antipasto o anche come piatto unico o contorno all’interno di un pranzo con più portate. Potete provare questa ricetta anche se non avete esperienza in cucina perchè il risultato è garantito. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Una zucchina grande Besciamella Formaggio filante Prosciutto cotto Parmigiano Reggiano Sale ed olio evo q.b.

Iniziamo la preparazione degli involtini di zucchine crude in bianco quindi per prima cosa iniziamo la preparazione della besciamella: mettete a scaldare in un pentolino il latte (anche nel microonde), a parte fate sciogliere il burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e aggiungete la farina tutta in una volta, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Rimettete sul fuoco a fiamma dolce e mescolate fino a farla diventare dorata, aggiungete piano piano il latte e mescolate, aggiungete un pò di noce moscata ed un pizzico di sale. Cuocete per 4-5 minuti a fiamma bassa finché la salsa si sarà addensata e inizierà a bollire.

Quindi continuiamo la preparazione degli involtini di zucchine crude in bianco lavando e tagliando le zucchine nel lato lungo a fettine, con l’aiuto del tagliaverdure, poi una volta che avrete tagliato tutte le zucchine iniziamo la composizione degli involtini.

Prendete una fettina di zucchina, aggiungete al centro il prosciutto cotto e il formaggio e poi avvolgete la zucchina a forma di involtino, quindi adagiatele in un contenitore. Quando tutte le zucchine saranno pronte e quindi avrete il contenitore pieno di involtini di zucchine crude aggiungete anche la besciamella a coprire, il parmigiano reggiano grattugiato e dei pezzi di scamorza e poi infornate nel forno caldo preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.

Sfornate questi deliziosi involtini e servite in tavola questa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta