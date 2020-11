Condividi su

Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 7 novembre 2020

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.

In questa rubrica ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, per Tecnè massimo il divario tra FdI e M5S

Ormai Fratelli d’Italia ha superato il Movimento 5 Stelle da un po’ di tempo quasi per tutti gli istituti, ma quello che vede un divario maggiore tra i due partiti è Tecnè, che si qualifica così come minority report. È di ben il 2,7% la distanza questa settimana tra le due forze.

Il 14,4% del M5S è tra le stima più bassa per quel partito, superato al ribasso solo dal 14,3% di EMG e TP, cui fa da contraltare il 15,6% di Ixè

Fonte: Tecnè

Intorno al PD sono maggiori le discrepanze. Si va dal 19,1% di Euromedia al 21,7% sempre di Ixè, che vede il partito di Zingaretti vicinissimo alla Lega.

Sempre nella maggioranza Ixè invece è il più pessimista per Italia Viva, cui attribuisce nei suoi sondaggi elettorali solo il 2,7%, mentre EMG come al solito è il più generoso, stimando il partito di Renzi al 4,3%

La Sinistra/LeU rimane sulle sue posizioni, con Ixè che la vede al 2,6% e Demopolis e SWG al 3,6%

Sondaggi elettorali, per TP Lega ancora sopra il 25%

Il Termometro Politico si conferma l’istituto che stima la Lega, il primo partito, più forte. Al 25,1%, più di tutti gli altri, anche se molto meno che nei mesi scorsi

Al contrario per Ixè la Lega ha solo sei decimi in più del PD, ed è solo al 22,3%. Non si tratta di oscillazioni enormi, ma comunque sognificative.

Fratelli d’Italia come si è visto trova invece in Tecnè l’istituto che gli attribuisce la maggiore percentuale, il 17,1%. Mentre per i sondaggi elettorali di Demopolis è solo al 15,4%.

Forza Italia oscilla di più. A fronte di EMG che lo vede al 6,2% Ixè crede che il partito di Berlusconi possa essere all’8,1%, quasi al livello delle europee del 2019.

Sempre all’opposizione Azione Ixè va dal 2,3% di Ixè al 3,7% di EMG. Mentre +Europa è più indietro, viene data all’1,8% da EMG e Ixè e al 2,4% dai sondaggi elettorali di SWG.

