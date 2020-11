Condividi su

Cosa cambia dal 27 novembre in Piemonte, Lombardia e Italia?

Da domani venerdì 27 novembre alcune regioni potrebbero passare da zona rossa a zona arancione in seguito alla comunicazione del nuovo monitoraggio della situazione epidemiologica da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di Lombardia e Piemonte: ci sono altri cambiamenti in arrivo per altre parti d’Italia?

27 novembre: da zona rossa a zona arancione

L’ultimo monitoraggio sulla situazione epidemiologica potrebbe decretare il passaggio da zona rossa a zona arancione per Lombardia e Piemonte: entrambe le regioni sembrano soddisfare i requisiti richiesti per abbassare il livello di rischio, quindi, per allentare le restrizioni imposte per contenere i contagi. Il Governatore lombardo Attilio Fontana negli ultimi giorni aveva, addirittura, ipotizzato che la sua regione potesse passare direttamente in “zona gialla”.

Situazione invariata nelle alte zone?

Dunque, domani venerdì 27 novembre, Lombardia e Piemonte potrebbero passare in zona arancione: si prospetta lo stesso scenario per gli altri territori contraddistinti da un alto livello di rischio? Per quello che si può capire al momento la Provincia di Bolzano è destinata a rimanere zona rossa, quasi certamente sarà confermata la permanenza in zona arancione anche per Liguria, Umbria e Basilicata almeno fino al 3 dicembre. Ancora in corso la valutazione di un abbassamento del livello di rischio per Valle d’Aosta, Calabria, Toscana e Campania, attualmente in zona rossa.

Verso una zona gialla “rafforzata”

SI tratta sempre di impressioni ma il governo pare intenzionato a portare tutto il paese in zona gialla e arancione entro metà dicembre. Successivamente, potrebbe essere introdotta una zona gialla “rafforzata” su tutto il territorio nazionale che garantisca l’uniformità dell’allentamento delle restrizioni da una parte all’altra dello Stivale durante il periodo natalizio.

