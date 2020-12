Condividi su

Ultimi sondaggi Noto: messa di Natale anticipata, 58% italiani contrario

L’ipotesi, sempre più concreta, di un anticipo alle 22 della messa di mezzanotte di Natale trova contrario il 58% degli italiani (i favorevoli sono il 30%). E’ quanto emerge dagli ultimi sondaggi Noto per QN. Difficilmente il governo tornerà sui suoi passi. A parlare di una messa natalizia anticipata era stato nei giorni scorsi, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia: “Seguire la messa due ore prima o far nascere Gesù due ore prima non è un’eresia”. Il possibile anticipo non viene messo in discussione dalla Chiesa che per bocca della Cei riferisce che le “messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle norme anti-Covid”.

Secondo gli ultimi sondaggi Noto, la maggioranza degli italiani (64%) è contraria anche ad un’altra possibile disposizione governativa in vista del Natale: le restrizioni sul numero di partecipanti per il classico Cenone. Le uniche misure su cui gli italiani danno il loro benestare riguardano la possibilità di shopping natalizio (58% di favorevoli) e il divieto di sciare (52% di favorevoli).

Ultimi sondaggi Noto: domenica a scuola? no dal 61% degli italiani

Bocciata senz’appello dal 61% degli intervistati l’eventualità di scuole aperte di domenica avanzata dalla ministra De Micheli per non appesantire i trasporti pubblici. Proposta subito cassata dalla collega dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “La domenica non credo sia una strada percorribile. Non è quello che vogliono le famiglie, né gli studenti”. L’ipotesi che si fa strada nel governo è di riaprire le scuole dopo le feste natalizie, il 7 gennaio. Proposta che piace al 68% degli italiani.

Fonte: Noto

Ultimi sondaggi Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 28 novembre 2020. Campione: Panel Omnibus rappresentativo degli elettori italiani. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi. Consistenza numerica del campione: 1000. Rispondenti: 94%.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it