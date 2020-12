Condividi su

Calendario Inps dicembre 2020: pagamenti, bonus e accrediti. Le date

Non esiste un vero e proprio calendario Inps per quanto riguarda gli accrediti di Bonus, sussidi e incentivi vari. Tuttavia, in base all’esperienza e alle informazioni diffuse dall’ente, è possibile comunque indicare quali sono le date più probabili per i pagamenti anche a dicembre 2020.

Calendario Inps: Rdc e Rem

Di un vero e proprio calendario Inps è possibile parlare sicuramente per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza: infatti, la rata mensile del sussidio viene erogato solitamente il 27esimo giorno. Tuttavia, a dicembre 2020 l’accredito dell’Rdc arriverà con tutta probabilità tra il 21 e il 24 dicembre per chi è già beneficiario mentre dovrebbero ricevere la mensilità intorno a metà mese i beneficiari che lo hanno per la prima volta in assoluto o devono ricevere la prima rata del rinnovo.

L’RdC è una misura strutturale, che la normativa ha ben parametrato insomma, a differenza del Rem che è una misura, appunto, emergenziale. Sono state previste due mensilità aggiuntive, in riferimento a novembre e dicembre, con il Decreto Ristori: in linea generale, chi aveva già ricevuto le prime rate del Reddito di emergenza riceverà le altre due in automatico (il 27 novembre sono partiti gli accrediti della prima rata aggiuntiva), chi non aveva richiesto ancora il Rem ha dovuto inviare apposita domanda all’Inps. Dunque, per questi ultimi – potevano fare domanda fino al 30 novembre – la prima mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare entro Natale o comunque entro fine mese, sempre entro dicembre dovrebbe arrivare la seconda per chi ha già ricevuto l’assegno di novembre.

Naspi e pensioni

Anche per le pensioni esiste un calendario Inps ben preciso: le pensioni di dicembre, per via dell’emergenza coronavirus, si potevano ritirare presso Poste – a seconda dell’iniziale del cognome – negli ultimi giorni di novembre. Per chi riceve il trattamento sul conto l’accredito è partito il primo giorno bancabile del mese di riferimento, come di consueto (cioè l’1 dicembre). Probabile che il ritiro scaglionato – nel mese precedente a quello di riferimento – sia confermato anche per l’assegno di gennaio 2021.

Divieto spostamento tra comuni il 25 e 26 dicembre: le nuove disposizioni

Nessuna data fissa per il pagamento della Naspi, d’altronde la data di invio della domanda di indennità di disoccupazione varia da persona a persona: tuttavia, una volta concesso, l’assegno di solito non tarda oltre metà mese (di solito l’accredito parte il giorno 10 di ogni mese).

Bonus e indennità Covid

Poche certezze anche sul calendario Inps dei pagamenti relativi a Bonus e indennità Covid. La data di accredito del Bonus Bebè, per esempio, varia tantissimo: a volte arriva entro metà mese, altre volte si deve aspettare fino a giorno 28. A dicembre molti pagamenti dovrebbero avvenire intorno a giorno 12.

Passando alle indennità Covid, il Bonus onnicomprensivo (Decreto Agosto) e in generale le nuove tranche di Bonus stagionali da 1.000 euro e Bonus collaboratori sportivi da 800 euro (Decreto Ristori) arriveranno in ordine sparso ai beneficiari tra dicembre e i primi mesi dell’anno ma è probabile che l’Inps velocizzi le operazioni per soddisfare buona parte delle richieste arretrate (i nuovi beneficiari possono fare domanda fino al 18 dicembre) entro fine mese.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it