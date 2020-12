Condividi su

Pensioni ultime notizie: calendario anticipato a gennaio 2021. Date probabili

Pensioni ultime notizie: l’Inps non ha ancora diffuso il calendario ufficiale di per quanto riguarda il ritiro degli assegni in Posta, così come non ha reso nota la data di accredito su conto corrente dei trattamenti previdenziali, in riferimento a gennaio 2021. Tuttavia, visto il proseguire dello stato di emergenza, probabilmente sarà spalmato su più giorni, come accaduto negli ultimi mesi, per evitare la formazione di assembramenti in chiave anti-contagio.

Pensioni ultime notizie: calendario gennaio 2021 per chi ritira in Poste

Pensioni ultime notizie: come si diceva l’Inps non ha ancora fornito delle indicazioni ufficiali per quanto riguarda il ritiro presso gli uffici postali degli assegni previdenziali di gennaio 2021. D’altra parte, tutto lascia pensare che si svolgerà in modo anticipato (cioè comincerà a dicembre) e “scaglionato” in base alla lettera iniziale del cognome, come d’altronde è avvenuto negli ultimi mesi in base alle disposizione anti-Covid. Ora, le festività incombenti rendono complicato fare delle ipotesi: detto ciò, basandosi sull’esperienza, si può dire che le erogazioni del trattamento di gennaio 2021 potrebbero partire da lunedì 28 dicembre e continuare fino a martedì 5 gennaio (anche se alla fine l’Inps potrebbe decidere di anticipare il primo giorno di erogazioni delle pensioni di gennaio 2021 al 23 dicembre):

Lunedì 28 dicembre : cognomi che iniziano per A e B

: cognomi che iniziano per A e B Martedì 29 dicembre : cognomi che iniziano per C e D

: cognomi che iniziano per C e D Mercoledì 30 dicembre : cognomi da E a K

: cognomi da E a K Giovedì 31 dicembre (mattina): cognomi da L a O

(mattina): cognomi da L a O Lunedì 4 gennaio : cognomi da P a R

: cognomi da P a R Martedì 5 gennaio: cognomi che iniziano con la S e lettere seguenti

Calendario accrediti su conto corrente per gennaio 2021

Pensioni ultime notizie: diverso il discorso per chi riceve il proprio trattamento su conto corrente. A gennaio, di consueto, l’accredito avviene il secondo giorno bancabile del mese: quest’anno, quindi, dovrebbe avvenire lunedì 4 gennaio. Ma anche su questo punto si è sempre nel campo dell’ipotesi al momento.

