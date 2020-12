Assunzioni medici e infermieri: circa 20mila posti nel complesso saranno messi a bando in vista del piano per la vaccinazione anti Covid

Condividi su

Assunzioni medici e infermieri Covid: bando al via, ecco i requisiti

Assunzioni medici e infermieri: circa 20mila posti nel complesso saranno messi a bando in vista del piano per la vaccinazione anti Covid della popolazione italiana, ad affermarlo è stato il commissario straordinario all’epidemia Domenico Arcuri.

Assunzioni medici e infermieri: si comincia con 16mila posti

Assunzioni medici e infermieri: almeno 3mila posti per i primi e 13mila per i secondi saranno messi a bando già a inizio anno, seguirà una selezione con in palio altre 4mila posizioni circa per personale amministrativo. In vista dell’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid di massa, quindi, dovrebbero essere assunti in tutto circa 20mila professionisti di area a partire dai primi mesi del 2021: non è ancora ben chiaro in che modo verranno inquadrati dal punto di vista contrattuale (probabilmente si tratterà di una “collaborazione”), con tutta probabilità, le assunzioni saranno condotte da una società di somministrazione.

Quando sarà pubblicato il bando?

Assunzioni medici e infermieri: si partirà con il bando che riguarderà 16mila posti riservati a queste due categorie. Il concorso sarà aperto ai pensionati, agli specializzandi e pare anche ai semplici laureati in Medicina. Pare di capire che l’intenzione del governo sia quella di cominciare il piano di vaccinazione intorno al 30 gennaio 2021: dunque, il bando dovrebbe arrivare entro il 20 dicembre (stessa scadenza dovrebbe essere fissata anche per le candidature delle società di somministrazione). Tempi strettissimi, quindi, per la selezione: medici e infermieri potranno inviare domanda di partecipazione al concorso (per titoli, insomma, non saranno previsti dei test) da inizio gennaio 2021, forse già da giorno 4. I selezionati dovrebbero prendere servizio già il 25 gennaio e cominceranno a prendere servizio a seguito di un breve corso di formazione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it