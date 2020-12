Condividi su

Vaccino Covid arrivato in Italia. Come sarà distribuito? Le fasi

Vaccino Covid: sono arrivate in Italia le prime 9.750 dosi del composto Pfize. Nella mattinata di oggi 26 dicembre il carico verrà portato all’Istituto Spallanzani di Roma. Sembra tutto pronto per l’inizio della campagna di vaccinazione previsto per domenica 27 dicembre 2020.

Vaccino Covid arrivato in Italia

Arrivato il via libera alla commercializzazione dell’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, dopo quella dell’Ema, l’agenzia europea, le prime 9.750 dosi di Vaccino Covid sono partite dal Belgio, dove si trova uno dei centri nodali di Pfizer in Europa, alla volta di Roma a bordo di un Tir refrigerato. Sono quindi arrivate a Roma nel tardo pomeriggio di venerdì 25 dicembre: affidata ai Carabinieri della Caserma di Tor di Quinto la custodia del preziosissimo carico. Intorno alle 10 di oggi 26 dicembre, le quasi 10mila dosi saranno scortate all’Istituto Spallanzani. Qui verranno preparate per il viaggio verso i siti protetti sparsi sul territorio nazionale da cui partirà la distribuzione.

Trasferimento verso i 21 siti protetti

Una volta preparate per il viaggio dall’Istituto Spallanzani, le dosi di Vaccino Covid partiranno alla volta dei 21 siti protetti individuati nelle varie parti d’Italia. Per le località poste nel raggio di 300 chilometri dalla Capitale il trasporto avverrà a bordo di automezzi militari, invece, se la distanza è maggiore si useranno elicotteri e aerei delle Forze Armate. I mezzi andranno e torneranno da Pratica di Mare per tutto giorno 26 in modo che entro la mattina del 27 dicembre, V-Day fissato a livello europeo, tutto sia pronto per far partire le prime vaccinazioni.

