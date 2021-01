Condividi su

Il Tuttofare: trama, cast e come rivedere il film completo su Rai Play

Siete in cerca di una commedia che faccia ridere ma anche riflettere? Allora Il Tuttofare è la scelta giusta! La pellicola del 2018, in onda stasera 4 gennaio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, rappresenta l’approdo al regia di Valerio Attanasio, artista noto per aver curato la sceneggiatura di opere come Gianni e le donne, Smetto quando voglio, Fino alla fine e Finché c’è vita c’è speranza.

L’esilarante lungometraggio, Prodotto da Wildside e diffuso da Vision Distribution, ha potuto contare su di un cast davvero eccezionale, la fotografia di Ferran Paredes Rubio, il montaggio di Giuseppe Trepiccione mentre le musiche sono state affidate a Aldo De Scalzi e Pivio. Ma vediamo insieme quale divertente storia racconta Il Tuttofare.

Il Tuttofare: trama e come rivedere il film completo su Rai Play

Il film vi incuriosisce ma non potete vederlo stasera? Nessun problema, sulla piattaforma Raiplay sarà possibile guardarlo in streaming ogni volta che volete! La pellicola segue le vicende di Antonio Bonocore, giovane tuttofare che per poche centinaia di euro lavora come praticante legale e assistente dell’illustre professor Toti Bellastella, noto docente di Diritto Penale e tra gli avvocati più stimati del foro. Sperando in un futuro luminoso, il ragazzo accetta tutti gli incarichi che il mentore gli affida anche se non sono legati in nessun modo alla sua area di competenza.

Fare la spesa, preparare difficili pietanze e risolvere i problemi privati di Toti, alle prese con la moglie e l’amante argentina, diventa un impiego a tempo pieno per Bonocore che corre da un posto all’altro di Roma tra mille imprevisti e difficoltà. La situazione si complica ulteriormente quando Bellastella propone un accordo al tuttofare in cambio di una brillante carriera: sposare la sua compagna illegittima così da farle avere la cittadinanza italiana. Antonio accetterà di convolare a nozze con una sconosciuta? Fino a che punto ci si può spingere per realizzare i propri sogni?

Il cast del film

In Il Tuttofare Sergio Castellitto interpreta Toti Bellastella mentre Guglielmo Poggi è Antonio Bonocore. Elena Sofia Ricci veste i panni di Titti Mandorlini, Clara Alonso quelli di Isabel e Tonino Taiuti è Mario Bonocore. Marcela Serli ricopre il ruolo di Doña Maria, Alessandro Tuzzi quello dell’Oste e Luca Avagliano è Mariano.

Hanno partecipato alla commedia anche Federica Carruba Toscano nelle vesti di Livia, Roland Litrico in quelle di Sasà Malaspina e Mimmo Mignemi è Totonno Malaspina. Infine Domenico Centamore recita la parte di Gambino, Alberto Di Stasio quella del ginecologo e Pierfrancesco Poggi è il giudice.

