Pensioni ultime notizie: accredito banca da oggi 5 gennaio. Il calendario

Pensioni ultime notizie: a differenza delle Poste, che segue un calendario spesso stravolto da cause di forza maggiore (leggasi pandemia), con date stabilite in base al ritiro scaglionato e ripartito per lettera iniziale del cognome, presso le banche l’accredito della pensione avviene sempre il primo giorno bancabile del mese. Questa regola fa eccezione solo per il mese di gennaio, nel quale l’accredito si verifica nel secondo giorno bancabile del mese. Quest’anno, cadendo il 1° un venerdì e il 2 un sabato (lavorativo per le Poste ma non per le banche), se il primo giorno bancabile era lunedì 4, il secondo è proprio oggi, martedì 5.

Pensioni ultime notizie: calendario 2021 accrediti presso banche

Oltre alle pensioni, in questa data saranno accreditati gli assegni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Come già anticipato, il mese di gennaio è un’eccezione rispetto ai mesi seguenti: quest’anno, peraltro, non ci sono grandi scostamenti rispetto all’accredito presso le Poste. Andiamo a fare un po’ di mente locale e riepilogare il calendario degli accrediti pensione presso gli istituti bancari.

Febbraio : lunedì 1;

: lunedì 1; Marzo : lunedì 1;

: lunedì 1; Aprile : giovedì 1;

: giovedì 1; Maggio : lunedì 3;

: lunedì 3; Giugno : martedì 1;

: martedì 1; Luglio : giovedì 1;

: giovedì 1; Agosto : lunedì 2;

: lunedì 2; Settembre : mercoledì 1;

: mercoledì 1; Ottobre : venerdì 1;

: venerdì 1; Novembre : martedì 1;

: martedì 1; Dicembre: mercoledì 1.

Ritiro anticipato pensione presso le Poste anche a febbraio

Diverso il discorso per chi ritira alle Poste, che oltre a gennaio, anche a febbraio sarà chiamato a ritirare in anticipo il proprio assegno. Le date sono già ufficiali, comunicate da Poste Italiane in una nota ufficiale che segue le direttive stabilite da una recente ordinanza della Protezione Civile. Di seguito il calendario:

Lunedì 25 gennaio : A-B;

: A-B; Martedì 26 gennaio : C-D;

: C-D; Mercoledì 27 gennaio : E-K;

: E-K; Giovedì 28 gennaio : L-O;

: L-O; Venerdì 29 gennaio : P-R;

: P-R; Sabato 30 gennaio: S-Z.

