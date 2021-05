Dal casinò di Venezia a quelli online, la storia del gambling

Condividi su

Il gambling, inteso come fenomeno attuale del gioco d’azzardo nell’accezione inglese del termine, è ormai uno dei nuovi modi di occupare il tempo da parte di molti internauti e di tante persone che lavorano sempre di più da casa. Oggi, infatti, è semplicissimo poter giocare una mano di poker o di Blackjack dalla scrivania di casa propria attraverso un programma sul PC o un’applicazione sul proprio smartphone. Tuttavia, il fenomeno del gioco d’azzardo è cominciato in case da gioco apposite che hanno visto la luce nel 17esimo secolo.

Adesso che ogni giorno viene fuori una possibilità di usufruire di un nuovo casinò live totalmente adatto alle regole e ai criteri moderni, sembrerebbe quasi impossibile poterlo fare dal vivo. Eppure è dal 1638, data di creazione del casinò di Venezia, il primo del mondo, che coloro che intendevano giocare i propri denari per diletto e provare a vincerne altri andavano a sollazzarsi nel loro tempo libero. Parliamo di un edificio splendido in stile barocco che si affaccia sul Canal Grande, il principale corso d’acqua della città della Laguna, dove aveva vissuto addirittura il compositore tedesco Richard Wagner. La sua apertura fu senza dubbio una rivoluzione dal punto di vista culturale, dato che al suo interno si riuniva la crème de la crème della borghesia veneziana ed europea.

Al giorno d’oggi, invece, le tantissime app di casinò riservate agli amanti dei giochi da tavolo verde hanno sostituito in tutto e per tutto il gioco classico che si realizzava un tempo nei casinò fisici, strutture che comunque ancora conservano il loro fascino. Basti pensare a Las Vegas, città dello stato nordamericano del Nevada costruita ad hoc proprio per ospitare una serie di casinò e hotel e di conseguenza creare un hub del gambling mondiale in grado di attirare tantissimi turisti per ogni tipo di occasione.

Tuttavia la proliferazione di app che permettono di poter giocare in modo concreto e realistico a giochi come poker, Blackjack e roulette, i grandi classici del casinò, ha creato un nuovo mercato che fa netta concorrenza a quello delle case da gioco fisiche. Nell’evoluzione del prodotto si sono evoluti anche i consumatori, e non stupisce se adesso la possibilità di effettuare gambling online è preponderante. Del resto, la sola presenza è importante in una casa da gioco fisica, dove il dress code è quasi sempre quello di una serata di gala, mentre giocando dal proprio divano ogni utente è libero di vestirsi come preferisce. La rivoluzione telematica che sta tenendo banco negli ultimi anni, dunque, ha influito moltissimo anche su varie forme di divertimento. La prima tra tutte è proprio quella del gioco d’azzardo, che sebbene online non risenta dello stesso fascino del gioco dal vivo, cadenzato dal ‘rien ne va plus’ del croupier, sta facendo sempre più proseliti.

Dalla creazione del prestigioso casinò di Venezia alle attuali e modernissime app per giocare online, il gambling continua a essere uno dei segmenti economici e di divertimento più utilizzati del mondo.

