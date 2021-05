Condividi su

Sondaggi Demos: balzo Pd, Lega e Movimento 5 Stelle in calo

Il 70% degli italiani giudica positivamente l’operato fin qui svolto dal governo Draghi. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Demos per La Repubblica. L’indice di gradimento è in crescita di sei punti rispetto alla rilevazione effettuata a marzo. Anche la fiducia degli italiani nel premier segue lo stesso trend di crescita passando dal 69% di marzo al 75% odierno. Dietro a Draghi si piazza il suo predecessore con il 68%, in leggero rialzo rispetto alla passata rilevazione. A spiegare il buon risultato ottenuto dal capo del governo è Demos: “Draghi appare agli italiani il garante dei nostri interessi (e del nostro debito) di fronte alle autorità politiche – e finanziarie – europee. Inoltre, si presenta anche come un “tecnico”, in tempi nei quali i “politici”, come i partiti, stanno perdendo ancora fiducia”.

Sondaggi Demos: quanto durerà il governo?

Questo spiega l’aumento della quota di persone che vede un orizzonte lungo per il governo in carica. Per il 41% l’esecutivo governerà fino alla fine della legislatura mentre per il 26% più di un anno (era il 26% a marzo).

I sondaggi elettorali di Demos hanno rilevato anche le intenzioni di voto ai partiti. La Lega perde un punto e cala al 21,3%. Il Pd, grazie all’effetto Letta, cresce di quasi tre punti dal 17,2% al 20,1%. Fratelli d’Italia prosegue la sua crescita, guadagna più di un punto, e si piazza in terza posizione al 18,2% superando il Movimento 5 Stelle, in frenata al 17,7%. Staccato dal vertice c’è Forza Italia in calo al 7,6%. LeU e Sinistra insieme raccolgono il 4,3%. Sotto il 3% i piccoli partiti del centro: Azione è in crescita al 2,6%, +Europa è al 2,1%, Italia Viva è data al 2%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,1%.

Fonte: Demos

Sondaggi elettorali Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 10 – 12 maggio 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.010, rifiuti/sostituzioni/inviti: 7.806) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 3.1%).

