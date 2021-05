Condividi su

Offerte maggio 2021 carte di credito: Widiba e Crédit Agricole in testa

Le carte di credito fino ad alcuni anni fa non erano così diffuse. Oggi, i requisiti per ottenerle sono meno stringenti, motivo per cui i possessori sono oggigiorno saliti di numero. Oggi i competitor nel campo bancario sono davvero tanti e le offerte e promozioni, anche in tema di carta di credito, di certo non mancano.

Anzi, l’interessato può domandare ed ottenere la carta agevolmente, ed anche online, senza doversi recare in filiale. Qui di seguito ci soffermeremo su quelle che sono le migliori due offerte maggio 2021 in tema di carte di credito, ossia quella di Widiba e quella di Crédit Agricole. Facciamo chiarezza e cerchiamo dunque di capire perchè conviene puntare su di esse.

Offerte maggio 2021 carte di credito: brevi cenni al contesto di riferimento

Al giorno d’oggi, non pochi clienti di banche ed istituti di credito potrebbero valutare l’opportunità di ottenere una carta di credito. Ricollegati ad essa, vi sono infatti numerosi lati positivi, che di seguito riassumiamo brevemente:

le carte di credito, a differenza del bancomat, hanno un plafond ;

; comportano un canone periodico generalmente piuttosto esiguo;

è possibile compiere dei pagamenti superiori a quello che è il saldo disponibile in un dato momento sul proprio c/c (è la stessa banca ad anticipare il denaro per il pagamento).

Insomma, parlare delle migliori offerte maggio 2021 in tema di carte di credito appare utile, in considerazione della praticità d’uso dello strumento di pagamento in questione e del fatto che oggi sempre più persone la scelgono, perchè ad esempio nei viaggi all’estero, non intendono portare con sè grosse quantità di denaro contante.

La prassi in materia ci insegna inoltre che, generalmente, dopo aver compiuto una valutazione delle varie offerte presenti sul mercato al momento, l’interessato dovrebbe procedere con l’attivazione del conto corrente a cui sarà legata la carta di pagamento.

Offerta Crédit Agricole: perchè la sua proposta è interessante?

Il colosso transalpino del settore bancario, Crédit Agricole, prevede – in tema di offerte maggio 2021 – un conto corrente online a costo zero, che comporta tra l’altro una carta di debito MasterCard, e una serie di altri vantaggi come i bonifici SEPA gratuiti e la facilità di gestione del conto, tramite app dedicata e servizi di home-banking.

Se il nuovo cliente opta per un c/c presso questo istituto entro il 30 giugno 2021, con l’ottenimento della carta carta MasterCard debit sarà possibile ottenere anche un buono Amazon del valore di cento euro. Ma attenzione: ciò varrà a condizione di compiere una spesa di almeno 500 euro; oppure un minimo di dieci transazioni attraverso la carta di debito EasyPlus nei 60 giorni dall’apertura del nuovo c/c.

L’offerta di carta di credito, associata al conto, di Crédit Agricole appare assai conveniente, giacchè ‘NexiClassic’ sarà utilizzabile per compiere acquisti negli store online, nel nostro paese e all’estero, pagando poi il mese successivo all’acquisto.

In tema di offerte maggio 2021, aspetto degno di nota è certamente che la carta Nexi Classic consente di pagare con rateizzazione, e quindi con una formula estremamente flessibile per il cliente. Non solo. Tutti le operazioni connesse alla carta saranno controllabili in ogni momento, con il servizio Alert SMS e la protezione contro i crimini informatici e le truffe online, denominata 3D Secure. Per maggiori informazioni, rimandiamo comunque al sito web ufficiale dell’istituto.

Widiba digital bank: perchè la sua proposta è interessante?

Nell’ambito della offerte maggio 2021 carte di credito, la digital bank Widiba propone ai clienti due diverse tipologie di carta di credito, ossia ‘Classic’ e ‘Gold’.

Il conto corrente Widiba è online a canone azzerato, in ipotesi di attivazione entro il 30 giugno 2021 e per tutti i nuovi clienti. Peculiarità di Widiba è che non vi sono filiali, perciò il nuovo cliente potrà essere aprire il conto direttamente dalla propria casa, con il riconoscimento via webcam, ossia in brevissimo tempo. L’offerta Widiba appare assai conveniente se pensiamo a benefici come la carta di debito (bancomat) gratis; PEC e firma digitale gratis; bonifici SEPA gratis.

Invece, con specifico riferimento alle carte di credito e alle migliori offerte maggio 2021, abbiamo – come accennato – due possibili alternative:

carta Widiba ‘Classic’, al costo di 20 euro di canone annuo e con limiti di spesa entro i 1.500 euro al mese;

carta Widiba ‘Gold’, per una spesa di 50 euro annui e un limite di spesa corrispondente a 3mila euro al mese.

Tuttavia, l’interessato deve prestare molta attenzione ai requisiti per ottenerla. Tra essi, il possesso di un patrimonio complessivo di almeno 3mila euro. Per maggiori informazioni, rimandiamo comunque a quanto precisato nel sito web ufficiale della banca.

