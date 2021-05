Condividi su

Grazie agli sviluppi delle tecnologia forse potremo dire addio ai portafogli anche per lo shopping nei negozi fisici

Se ormai da anni siamo abituati ai portafogli elettronici per i pagamenti online, la vera rivoluzione è arrivata nell’ultimo periodo sotto forma di diversi metodi di pagamento contactless disponibili direttamente sul nostro smartphone che stanno diventando sempre più diffusi nei negozi fisici e per scambiare denaro con amici e parenti.

La rivoluzione dei portafogli elettronici online

Per capire a fondo il funzionamento di questi nuovi metodi di pagamento dobbiamo però prima comprendere perché i portafogli elettronici su internet sono stati così innovativi. Un tempo, per fare shopping o scambiare denaro su internet dovevamo affidarci ai nostri conti bancari e alle nostre carte. Ogni volta, quindi, dovevamo inserire lunghi codici e date di scadenza, quando effettuavamo acquisti sugli e-commerce, o addirittura effettuare lenti e costosi bonifici per inviare denaro ai privati. I portafogli elettronici hanno rivoluzionato questo sistema, offrendo un metodo di pagamento molto più pratico e veloce. Questi servizi richiedono infatti di collegare una sola volta il proprio conto o la propria carta al proprio account.



Dopodiché per effettuare pagamenti, inviare o ricevere denaro avremo bisogno semplicemente di informazioni come la nostra e-mail o il nostro numero di telefono. Questo sistema è stato velocemente adottato dai principali servizi che richiedono transazioni di denaro, dato che i portafogli elettronici non solo sono più comodi, ma spesso tutelano entrambe le parti coinvolte, e così oggi possiamo usare PayPal o Apple Pay su moltissimi e-commerce, casinò digitali e piattaforme di streaming video. Nell’ultimo periodo abbiamo però assistito alla nascita di sempre più strumenti, che funzionano un po’ come i portafogli elettronici, dedicati però alle transazioni nel mondo “reale”.

Fonte: Pexels

Nuovi metodi di pagamento anche dal vivo

Al giorno d’oggi è sempre più facile uscire di casa senza portafoglio e poter effettuare comunque acquisti. Sembra infatti che gli smartphone siano diventati dei veri e propri tuttofare, in grado di sostituirsi anche a carte di credito e di debito. Se un tempo i portafogli elettronici erano prerogativa di internet, infatti, oggi questa tecnologia è sbarcata anche nel mondo fisico. Grazie all’avvento di nuovi portafogli digitali specializzati proprio nelle transazioni di denaro nei negozi come Satispay, ad esempio, sempre più persone stanno optando per i pagamenti tramite smartphone. Anche in questo caso il procedimento è spesso più semplice e non dobbiamo più preoccuparci di avere abbastanza monete nel portafoglio.



Ma non solo, grazie a questi servizi possiamo dire addio ai debiti mai saldati con amici e parenti. I portafogli elettronici permettono anche di inviare e ricevere denaro con privati anche tra due smartphone. In questo modo diventa quindi estremamente facile saldare velocemente un debito e restituire il denaro. Se la maggior parte dei portafogli elettronici funziona tramite smartphone, il prossimo step forse passerà attraverso altri dispositivi. Sono infatti sempre più diffusi ad esempio i metodi di pagamento contactless legati agli smartwatch, in cui per pagare non dobbiamo fare altro che avvicinare l’orologio al terminale POS.

Fonte: Pexels

Sembra che il futuro sarà sempre di più contactless e perfino privo del tradizionale portafoglio. Dicendo addio a monete, banconote e carte di credito e debito molti di noi hanno già optato per i pagamenti tramite smartphone, e non solo, grazie ai portafogli elettronici.

