Gioco online, il successo visto durante la pandemia non è destinato a spegnersi nei prossimi anni, anzi

È ormai risaputo, la crisi pandemica a livello mondiale ha portato cambiamenti profondi nel comportamento quotidiano delle persone, nel modo di incontrarsi, vivere il lavoro, trascorrere il tempo libero.

Nella maggior parte dei casi vi è stata un’accelerazione di trend già in atto, ma che prima del Covid19 stavano procedendo in modo molto più lento. Così è stato per lo smart working e l’uso di piattaforme di comunicazione, ma anche per il maggior tempo trascorso su videogames e giochi online, anche e soprattutto quelli d’azzardo.

E così come nell’ambito lavorativo anche ora che auspicabilmente ci avviamo alla fine dell’emergenza non vi sono segni di un ritorno indietro alla situazione precedente la pandemia, con le aziende che continueranno a consentire e anzi spesso a richiedere ai dipendenti di lavorare da casa, così anche la preferenza per i giochi online non sembra destinata a esaurirsi. Anzi.

In base alle ultime statistiche l’insieme delle entrate legate ai casino online, al poker o alle slot machines virtuali nonchè alle scommesse online e a molto altro ancora ha toccato a livello mondiale i 59,03 miliardi nel 2020, crescendo di 6 proprio nello stesso momento in cui invece crollava il fatturato del gambling nel suo complesso, che passava dai 460 miliardi del 2019 ai 355 dell’anno successivo.

La ripresa stimata per il 2021, che riporterà gli introiti del gioco d’azzardo a 400 miliardi, interesserà però anche quello online, che non sarà abbandonato con la fine della pandemia, bensì genererà 64,92 miliardi. E poi ancora più di 71 nel 2022 e 78,5 nel 2023.

L’impatto del Covid19 ha colpito soprattutto l’Asia nell’ambito del gioco

Sono naturalmente previsioni, e come tali da prendere con le pinze, ma gli analisti dicono che mentre nel gioco d’azzardo tradizionale le stime spesso vengono riviste al ribasso in quello online succede più spesso il contrario, ovvero si registrano crescite superiori a quelle preventivate

Queste tendenze tuttavia non sembrano essere omogenee. Nel complesso le perdite di fatturato del settore del gioco d’azzardo per esempio sono state più dolorose in Asia, dove sono state nel 2020 di 29 miliardi, mentre hanno toccato i 20 miliardi sia in Europa che in Nord America.

Macao, che è uno dei centri mondiali del gioco, ha visto i suoi introiti scesi anche a zero, non solo per le chiusure, ma anche per il blocco quasi totale dei viaggi internazionali.

Venendo nella nostra area, l’Europa, è stato il gioco online a limitare le perdite. La sua quota nel fatturato complessivo del gambling è passata in un solo anno, tra il 2019 e il 2020, dal 24,8% al 34,7%. Una percentuale destinata a scendere con la ripresa del gioco d’azzardo tradizionale, ma non al livello pre-pandemia, e a tornare a più di un terzo nel 2025.

Di tutto questo mondo del gambling virtuale i casino online nel Vecchio Continente coprono il 34% del mercato, venendo dopo le scommesse sportive, che rappresentano il 41%. Seguono le lotterie con il 15%, e poi il poker con il 5%, il bingo con il 4%

