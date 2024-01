Condividi su

Napoli-Fiorentina, oltre alla Supercoppa, a Ryiad si parla di Barak e calciomercato

Il mondo del calciomercato si anima di tensione e strategie intricate in vista della possibile trasferenza di Antonin Barak. La situazione sembra in stallo tra Napoli e Fiorentina, con prospettive diverse su come gestire il futuro del centrocampista. Mentre le due squadre si preparano a sfidarsi in semifinale di Supercoppa Italiana, l’attenzione è altresì concentrata sui corridoi del mercato, con il nome di Barak a far capolino nelle trattative tra le due società. In questo articolo, esploriamo le dinamiche attuali e le ultime novità che circondano il possibile trasferimento del giocatore.

Le distanze tra Napoli e Fiorentina sul calciomercato per i diritti di Barak

Al momento, il Napoli sembra propenso a offrire un prestito con diritto o obbligo d’acquisto a determinate condizioni. Tuttavia, la Fiorentina, in disaccordo, sembra orientata verso l’obbligo di riscatto, subordinato a specifiche circostanze, come la qualificazione in Champions League. La proposta partenopea, legata a criteri di presenze e successo in Europa, solleva perplessità da parte della Fiorentina, data la complessità nel raggiungere tali obiettivi.

Incontro a Riyad per la Coppa e per Barak

L’incrocio tra Fiorentina e Napoli sul campo diventa, fuori dal terreno di gioco, l’occasione per discutere affari. Le delegazioni delle due squadre si sono incontrate a Riyad per trattare la questione Barak. La prima proposta, con un prestito di 500mila euro e un diritto di riscatto a 6 milioni, è momentaneamente sospesa. La Fiorentina spinge per un obbligo di riscatto in condizioni specifiche, come la qualificazione in Champions, sottolineando una volontà comune di giungere a un’intesa.

Possibili contro-offerte dopo la Supercoppa

L’attuale stallo potrebbe vedere una svolta nei prossimi giorni, con il Napoli che, forse già dopo l’incontro in Supercoppa, potrebbe presentare una contro-offerta. L’entusiasmo per Barak sembra elevato a Napoli, che valuta il centrocampista viola come l’ideale per le caratteristiche tecniche e fisiche che offre.

L’attenzione si sposta anche su altri fronti del mercato partenopeo. Giovanni Scotto riporta un interessante aggiornamento sui social, affermando che il Napoli persiste nella trattativa per il prestito di Barak, con l’acquisto che scatterebbe solo in caso di qualificazione in Champions League. Nel frattempo, la società continua a valutare l’opzione difensiva con Perez dell’Udinese, monitorando la situazione che potrebbe sbloccarsi con il recupero imminente di Bijol.

Il futuro di Antonin Barak è avvolto nell’incertezza, con le trattative tra Napoli e Fiorentina che si svolgono sotto il riflettore del calcio italiano. La Supercoppa Italiana offre il palcoscenico per uno scontro emozionante tra le due squadre, ma le discussioni extra-campo potrebbero definire le sorti di Barak nel mercato invernale. Gli appassionati e gli addetti ai lavori sono in attesa di sviluppi significativi, e l’esito di questa trattativa potrebbe influenzare il destino di entrambe le squadre nella seconda metà della stagione.

