Comunali Roma 2021: scelto Michetti. Chi è il candidato del centrodestra?

Comunali Roma 2021: dopo lunghi tentennamenti, il centrodestra ha scelto il proprio candidato per il Campidoglio, si tratta dell’avvocato Enrico Michetti. Scelto anche il candidato sindaco per Torino mentre mancano ancora quelli di Milano, Bologna e Napoli.

Comunali Roma 2021: Michetti candidato del centrodestra

Comunali Roma 2021: dopo lunghi tentennamenti il centrodestra ha scelto il proprio candidato al Campidoglio. Niente da fare per Guido Bertolaso, Maurizio Gasparri (circolava anche il nome di Giulia Bongiorno). Alla fine sarà Enrico Michetti. Nato nella Capitale nel 1966, è vicino a Fratelli d’Italia. Avvocato specialista di normativa della Pubblica Amministrazione, attualmente ricopre l’incarico di Professore di Diritto Pubblico all’Università di Cassino. Nel 2017 gli è stato conferita l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Giornalista, molto noto nella veste di opinionista per l’emittente Radio Radio, ha fondato il sito “Quotidiano della PA”. Come vicesindaco ha scelto Simonetta Matone, magistrato di 68 anni con una lunga carriera ministeriale alle spalle.

Scelto anche il candidato per Torino

Comunali Roma 2021: in queste ore il centrodestra non ha designato solo il candidato dello schieramento per la Capitale ma anche quello per Torino. Anche qui, come richiesto da Matteo Salvini, la scelta è ricaduta su una personalità esterna ai palazzi della politica. Si tratta di Paolo Damilano. 56 anni, imprenditore del settore vinicolo, è stato anche presidente del Museo Nazionale del Cinema per qualche anno. Il suo nome è particolarmente apprezzato dalla Lega mentre più di qualche resistenza ha incontrato tra le file di Forza Italia a quanto pare.

La prossima tornata di amministrative si terrà tra il 15 settembre e il 15 ottobre, epidemia di Covid permettendo (la diffusione del Coronavirus le ha già fatte slittare più di una volta). Il tempo stringe e il centrodestra non ha ancora scelto i candidati per la carica di sindaco di importanti città come Milano (dove pare ormai archiviato una ri-discesa in campo di Gabriele Albertini), Bologna (dove la battaglia sembra comunque destinata a svolgersi tutta all’interno del campo del centrosinistra) e Napoli (lo schieramento potrebbe convergere sull’ex magistrato anti-mafia e candidato civico Catello Maresca).

