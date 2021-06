Condividi su

Dopo Italia, Olanda, Inghilterra e Belgio, questa sera arriva il turno di un’altra favorita agli Europei di calcio 2021: la Spagna. Appuntamento con il match Spagna-Svezia questa sera alle ore 21.00 a Siviglia.

Alle 21, questa sera, in campo Spagna e Svezia per una sfida emozionante. La squadra di Luis Enrique affronterà la Svezia con qualche problema di formazione, visto che non potrà schierare Sergio Ramos e Busquets. Anche la Svezia ha dovuto rinunciare a Zlatan Ibrahimovic.

Le dichiarazioni di Enrique alla vigilia del match Spagna-Svezia: “La Svezia non possiede al suo interno elementi di spicco ma si contraddistingue per la forza del collettivo. Ha giocatori molto prestanti a livello fisico e ha grande organizzazione difensiva. L’abbiamo affrontata diverse volte in passato e ci ha messo in difficoltà. Questa volta avverrà agli Europei e, come sempre, sarà una partita complicata, anche se contiamo di poter vincere la gara inaugurale”.

Le possibili formazioni per Spagna-Svezia

SPAGNA (4-3-3) probabile formazione: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres. Ct. Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2) probabile formazione: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg. Ct. Andersson

Il calendario delle prossime partite

Gruppo A

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 – Baku)

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 – Roma)

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Roma)

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Baku)



Gruppo B

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 – San Pietroburgo)

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – Copenaghen)



Gruppo C

1a giornata

Olandia-Ucraina (Domenica 13 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 – Bucarest)

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Bucarest)



Gruppo D – Europei 2021

1a giornata

Scozia-Repubblica Ceca (Lunedì 14 giugno, ore 15.00 – Glasgow)

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 – Glasgow)

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 – Londra)

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Londra)

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Glasgow)



Gruppo E

1a giornata

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)



Gruppo F- Europei 2021

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 – Budapest)

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 – Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 – Monaco di Baviera)

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Budapest)

