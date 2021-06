Condividi su

Sondaggi Ipsos: Pd e FDI sorpassano la Lega

Pd e Fratelli d’Italia mettono la freccia e sorpassano la Lega nelle ultime intenzioni di voto registrate da Ipsos per Il Corriere della Sera. I dem crescono di otto decimi al 20,8% mentre Fratelli d’Italia fa ancora meglio: guadagna un punto e sale al 20,5%. La Lega in soli sette giorni perde il primato che deteneva da quasi tre anni e scivola in terza posizione col 20,1%. In difficoltà anche il Movimento 5 Stelle che Ipsos dà in calo al 14,2%. Forza Italia, nonostante gli addii e le perplessità interne legate al progetto di federazione con il Carroccio, cresce di sei decimi al 9,2%. Sotto al 3% tutte le altre forze politiche a cominciare da Azione data al 2,8%, seguono Sinistra Italiana e Italia Viva entrambe all’1,8%, poi Articolo1-Mdp all’1,4%, +Europa all’1,3% e Verdi all’1,2%. Le altre liste tutte insieme raccolgono il 3,8%.

Sondaggi Ipsos: centrodestra sempre avanti

Nonostante il calo della Lega e il sorpasso del PD, il centrodestra rimane di gran lunga l’area politica più votata col 49,8% dei consensi contro il 31,1% del centrosinistra. Nemmeno un’alleanza giallo rossa (38,2%) potrebbe insidiare il centrodestra. Migliori chance avrebbe un centrosinistra allargato che comprende un arco di partiti che va dal Pd alla sinistra, passando per M5E e partiti centristi (45,3%) ma è difficile vedere insieme forze politiche con programmi e obiettivi così diversi.

La classifica di gradimento dei leader politici vede Draghi al primo posto con 70,8% di giudizi positivi in crescita di due punti rispetto alla precedente rilevazione. Ne giova anche l’indice di fiducia del governo in rialzo di quasi tre punti al 68,8%. Il leader pentastellato Giuseppe Conte è al secondo posto dietro il premier con il 52% di gradimento (-1,2% rispetto a sette giorni fa. Terza Meloni col 38,1%.

Fonte: Ipsos

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’8 al 9 giugno. Campione casuale rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia secondo genere, età, condizione occupazionale, livello di scolarità, municipio di residenza. 1.000 casi rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: CATI CAWI CAMI.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it