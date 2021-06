Condividi su

Sondaggi Demopolis: ripresa economica, fiducia degli italiani in crescita

Il calo dei contagi, la riapertura di tutte le attività economiche, l’allentamento delle restrizioni fanno crescere la fiducia degli italiani nella ripresa economica. È quanto emerge dai sondaggi realizzati dall’Istituto Demopolis per Radio1 Rai. Il 52% degli intervistati ritiene che la condizione economica del nostro Paese migliorerà nel prossimo anno; per il 33% resterà invece invariata. Da sottolineare il balzo che ha fatto in un solo anno la percentuale degli italiani che guardano al futuro con ottimismo: erano il 16% nel 2020 e sono il 52% oggi, un balzo di quasi quaranta punti percentuali.

Fonte: Demopolis

Meno ottimistica invece la percezione riguardo la situazione occupazionale italiana nei prossimi 12 mesi: per il 51% resterà invariata, per il 19% migliorerà e per il 30% peggiorerà.

Sondaggi Demopolis, italiani prudenti ma ottimisti verso il futuro

“Gli italiani restano prudenti – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – ma guardano ai prossimi mesi con un grado di ottimismo che le nostre analisi non riscontravano da tempo”. Un terzo degli italiani prevede infatti di aumentare nei prossimi 12 mesi i suoi acquisti e consumi rispetto all’ultimo biennio. È invece del 12% la quota di persone che immagina un miglioramento della propria situazione economica familiare rispetto agli ultimi 24 mesi. Sulle spese da fare nei prossimi mesi gli italiani hanno le idee chiare: il 54% è pronto a spendere di più in pranzi o cene fuori casa, il 40% in viaggi e vacanze e il 33% in cultura, sport e tempo libero.

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 7 al 9 giugno 2021, per Radio1 Rai su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

