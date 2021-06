Condividi su

Nuove regole dal 15 luglio: via mascherine all’aperto da metà mese prossimo

Verso nuove regole anti-contagio a partire dal 15 luglio? Da metà mese prossimo dovrebbe essere eliminato l’obbligo di indossare mascherine all’aperto tutte le volte che è possibile mantenere il distanziamento di sicurezza tra le persone. Ecco cosa si sa al momento

Nuove regole dal 15 luglio: via mascherine all’aperto?

Verso nuove regole anti-contagio a partire dal 15 luglio? Tra meno di un mese, cioè da metà luglio in poi, se l’andamento dell’epidemia continuerà a rimanere sotto controllo come ci si aspetta, dovrebbe essere eliminato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto su tutto il territorio italiano (in parallelo, rimarrà l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi). A quel punto il dispositivo di protezione andrà utilizzato soltanto quando verrà a mancare il distanziamento interpersonale di sicurezza.

Sul tema è stato abbastanza chiaro il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, d’altra parte, ha precisato che le mascherine continueranno a far parte del quotidiano ancora per un po’: “sarà come con gli occhiali da vista per leggere da vicino che si portano sempre in tasca”. Sul tema prosegue sempre SIleri “tutti gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla. Ma non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi perché in determinate situazioni, in fila dal gelataio o allo stadio, per non correre rischi dovremo essere pronti ad indossarla”.

In Francia via le mascherine all’aperto da oggi

In Italia, nuove regole dal 15 luglio per quanto riguarda le mascherine all’aperto, invece, da oggi 17 giugno 2021, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto è stato eliminato in Francia. Bisognerà comunque portare con sé il dispositivo e vestirlo in alcune situazioni particolari (in luoghi particolarmente affollati come allo stadio).

Da considerare che Oltralpe si viaggia a una media di poco meno di 4mila nuovi positivi al giorno (dato decisamente più alto di quello italiano), il 45% dei francesi ha già ricevuto la prima dose e poco più del 20% ha completato il ciclo di immunizzazione (in Italia prima dose somministrata al 50% della popolazione, ha fatto anche il richiamo il 24%).

