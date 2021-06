Condividi su

Primarie Pd Comunali 2021: niente sorprese. A Roma vince Gualtieri, a Bologna Lepore

Ieri, domenica 20 giugno 2021, si è svolta una tornata di Primarie Pd per scegliere i candidati sindaci per alcune importanti città che andranno al voto in autunno, innanzitutto, Roma ma anche Bologna. Non ci sono state grosse sorprese: hanno vinto i candidati nettamente in vantaggio secondo i pronostici, cioè l’ex Ministro dell’Economia Gualtieri nella Capitale e l’assessore Lepore sotto le Due Torri.

Primarie Pd: Gualtieri vince a Roma

Primarie Pd: domenica 20 giugno 2021 si è votato per scegliere i candidati Pd alle prossime comunali di Roma e Bologna. Si è votato a sette giorni dalle primarie del partito a Torino: quest’ultimo evento aveva fatto crescere i timori rispetto all’affluenza. Solo poco più di 11.500 persone si erano recate ai seggi Dem ne capoluogo piemontese, quando nel 2011 (ai tempi vinse Fassino) erano state circa 5 volte di più.

Alla fine, sembra essere andata meglio di quanto ci si aspettava, soprattutto, a Roma. Nella Capitale dovrebbe essere stato superato di poco quota 45mila, il numero di votanti delle primarie 2016 (certo, sono lontane le 100mila persone delle primarie 2013). Detto ciò, come ampiamente atteso nella Capitale si prospetta una netta vittoria di Roberto Gualtieri: l’ex ministro dell’Economia dovrebbe attestarsi oltre il 62%. Per entrare al Campidoglio dovrà vedersela contro il candidato di centrodestra Michetti, il leader di Azione Calenda e naturalmente il sindaco uscente Raggi.

A Bologna vince Lepore

Primarie Pd: ieri non si è tenuta solo la tornata relativa al candidato Dem al Campidoglio, infatti, si è votato anche per quello a Palazzo D’Accursio: più o meno 27mila le persone che hanno scelto di indicare la propria preferenza. Come a Roma, anche qui poche sorprese. A Bologna correrà per il Pd Matteo Lepore, già assessore dell’attuale primo cittadino felsineo Virginio Merola: Lepore dovrebbe essersi attestato poco sotto il 60%. Ancora non è noto il nome del candidato sindaco di Bologna del centrodestra, Lepore con tutta probabilità sarà sostenuto anche dai 5 Stelle.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it