Verso Italia-Galles: le ultime dalle sedi e le quote

L’Italia fa sognare. Due vittorie su due, sei gol in 180′ minuti, nessuno subito, grande entusiasmo sia in campo che tra la tifoseria azzurra. Sembra di rivivere un po’ le notti magiche di Italia ’90, quelle di Baggio e Schillaci: speriamo solo in un altro finale…

Sotto con il Galles

Dopo aver battuto con doppio tris prima la Turchia e poi la Svizzera, alla terza prova ci tocca un Galles da non sottovalutare. Squadra fisica, determinata, molto agonistica, ma anche con buona tecnica. Non ci sono insomma solo scommesse nazionale allenata da Robert Page, ma giocatori di ottimo livello con il top che si sprigiona soprattutto in due elementi, quelli da tenere maggiormente d’occhio: Gareth Bale e Aaron Ramsey, spettacolare assist-man il primo e finalizzatore importante il secondo, pur non essendo un centravanti.

Sono i due profili sicuramente più pericolosi della squadra d’oltre manica, che non a caso si gioca contro gli Azzurri le chances di arrivare addirittura prima del girone.

Tuttavia, l’Italia ammirata ed applaudita in queste prime due apparizioni all’Olimpico sembra essere nettamente superiore alla squadra gallese.

Per i bookmakers azzurri grandi favoriti

E anche i ‘quotisti’ sono di questo avviso che si sbilanciano in maniera evidente a favore di Locatelli e soci. La vittoria dell’Italia è quotata dappertutto meno di 1,5, contro un 8,5 oscillante al 9 per il successo gallese; a 4 invece il pareggio.

Curiose le quotazioni relative ai gol nei 90′. L’Under (meno di tre reti complessive nel match) viene dato intorno all’1,65, mentre l’Over sale fino a oltre il 2. Il risultato esatto più probabile è l’1-0 in favore dell’Italia, dato a 5,50, ma chi escluderebbe a priori un altro, fantastico 3-0? Chi non vuol vincere almeno dieci volte la posta giocata? Dicevamo ‘curiose’ le quote Under/Over nel comparto delle scommesse calcio, ma la giustificazione sta nel fatto che a Bale e compagni andrebbe alla grande un pareggio, ma addirittura pure una sconfitta di misura per restare la seconda del girone A.

Le ultime sui due schieramenti

E’ probabile un po’ di turn over da parte del nostro selezionatore. Voci di corridoio ne ipotizzano addirittura cinque, oltre a quello forzato di Chiellini con Acerbi. Possibili pit stop quindi per di Di Lorenzo e Spinazzola per fare spazio dal 1′ a Toloi e Emerson Palmieri, così come per Locatelli in luogo di Pessina, nonchè di Insigne ed Immobile per Chiesa e Belotti. Cinque cambi sono troppi? Forse, ma sono sostituti che valgono in quasi tutti i casi i titolari, non sarebbe uno scandalo.

Poche novità, anzi al momento nessuna, in casa Galles con il CT che sembra intenzionato a confermare l’undici che ha battuto la Turchia.

La gara in tv: come e dove vederla

La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre gli abbonati Sky potranno vederla sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

