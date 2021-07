Condividi su

Comunali 2021: il centrodestra ha scelto i candidati per Milano e Napoli

Comunali 2021: c’è voluto più tempo del previsto, il centrodestra ha finalmente scelto i propri candidati per la poltrona di primo cittadino in importanti città come Milano e Napoli. Si tratta di Luca Bernardo e Catello Maresca.

Comunali 2021: candidato Luca Bernardo per Milano

Comunali 2021: un confronto lungo, lunghissimo, tra i partiti di centrodestra per designare il candidato sindaco di Milano. Alla fine, la convergenza è stata trovata sul nome di Luca Bernardo. 53 anni, pediatra e primario del reparto di pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, nel 2006 si era candidato come consigliere nella lista di Letizia Moratti (aveva ricevuto 200 voti circa). Nel 2017 è stato consulente in materia di sistema sanitario dell’Anac, l’autorty anti-corruzione all’epoca guidata da Raffaele Cantone. È fratello di Maurizio Bernardo ex parlamentare di Forza Italia poi passato al Pd.

Scelto Catello Maresca per Napoli

Comunali 2021: durante la prossima tornata di amministrative – si terrà tra il 15 settembre e il 15 ottobre a seconda dell’andamento dell’epidemia – al voto anche Napoli. Come candidato alla poltrona di primo cittadino del capoluogo partenopeo il centrodestra ha scelto Catello Maresca. 49 anni, ha ricoperto l’incarico di procuratore generale di Napoli e poi ha lavorato alla Direzione distrettuale antimafia, partecipando anche alle indagini che hanno portato alla cattura del noto boss del Clan dei Casalesi Michele Zagaria.

Considerando che diverse settimane fa è stato scelto Enrico Michetti per rappresentare lo schieramento nella corsa al Campidoglio, all’appello manca solo il candidato di centrodestra per Bologna: il nome doveva arrivare ieri poi un nuovo rinvio (la comunicazione è attesa in queste ore). Della partita l’imprenditore Fabio Battistini, il senatore di Forza Italia Andrea Cangini e l’editore Roberto Mugavero.

