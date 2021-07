Condividi su

Sondaggi Demoskopika: Comunali Milano, Bernardo davanti a Sala

Luca Bernardo sarebbe davanti a Beppe Sala nella corsa a sindaco di Milano. A sostenerlo sono i sondaggi realizzati da Demoskopika per la trasmissione Rai Anni Venti. Secondo la rilevazione, il candidato di centrodestra raccoglierebbe una forbice di consensi che va dal 45 al 49% mentre il sindaco uscente tra il 43 e il 45%. In totale due punti di vantaggio che però si annullano se si considera il margine di errore della rilevazione. Fuori dai giochi ma determinanti al ballottaggio i voti raccolti dal candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle ancora da individuare (tra il 5 e il 7%).

Sondaggi Demoskopika: Comunali Milano, cosa dice la media di Bidimedia

A mettere un po’ di ordine alla partita elettorale che si giocherà a Milano è stato l’istituto Bidimedia che ha realizzato una media degli ultimi sondaggi disponibili sul capoluogo lombardo. In particolare sono stati presi in esame i sondaggi realizzati da Tecnè, Demopolis, Demetra e per ultimo Demoskopika. Il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Beppe Sala sopravanza Luca Bernardo di pochi decimi (45,3% contro 44,8%).

