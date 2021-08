Condividi su

Il gioco online cerca di dribblare la burocrazia

Nel mercato dei giochi d’azzardo online arriva il del Pay N Play casino. Può prendere il sopravvento in questo mondo? Molte piattaforme di casino online cominciano ad offrire questa nuova tipologia di scommesse. si tratta comunque di piattaforme, è bene notare, sono provviste della licenza ADM per operare in Italia (qui la lista).

Come funziona un Pay N Play casino

I siti di scommesse online, che forniscono anche casino, richiedono una lunga procedura di iscrizione. Hanno bisogno di validare alcuni documenti, ed il processo di iscrizione può richiedere qualche giorno. Con un Pay N Play casino è possibile ovviare a queste noie burocratiche, e giocare senza registrazione. Infatti, in italiano è chiamato casino “Paga e Gioca”.

Tutto nasce da una start up svedese, che ha creato un nuovo sistema di pagamenti. Si chiama Trustly, e si pone come intermediario tra l’utente ed il sito di scommesse. Creando un account sul sito del servizio svedese, è possibile accorciare le suddette noie burocratiche. Trustly dialoga con la banca dell’utente, ed automaticamente comunica con il sito di scommesse. Basta dargli le autorizzazioni a farlo. A quel punto si è pronti ad usufruire dei Pay N Play Casino, che sempre più operatori stanno offrendo attualmente.

Importante è notare che i pagamenti tramite Trustly possono andare da un minimo di 10 € ad un massimo di 10.000 €. L’iscrizione al servizio è gratuita, anche se alcune operazioni potrebbero richiedere una piccola commissione.

Vantaggi e svantaggi

Il più grande vantaggio di questo tipo di casino è che si può iniziare a giocare quasi istantaneamente, se si è già muniti di un profilo Trustly. Tutto questo perché non ci sarebbe bisogno di effettuare le lunghe e complesse procedure di registrazione nei siti di scommesse online. Un aspetto interessante è anche quello relativo ai prelievi ed i depositi: tutto avviene alla velocità della luce, perché Trustly fa da garante all’utente.

Tra gli svantaggi si può notare il fatto che non ci sono metodi di pagamento alternativi. Ciò è particolarmente rognoso ad esempio se la banca dell’utente non è presente nel database. Inoltre, potrebbero esserci bonus minori, per questa tipologia di mercato. Inoltre, non sono molti gli operatori abilitati in Italia che offrono Pay N Play casino.

Pay N Play, il procedimento

Prima di tutto, è necessario un account Trustly. Poi bisogna scegliere il Pay N Play casino che si preferisce, confrontando tutte le alternative disponibili. Dopodichè, bisognerà scegliere la propria banca, da una lista tra quelle disponibili, e l’importo che si è deciso di giocare.

Si può dunque iniziare subito a giocare alle proprie slot e giochi preferiti. Nel frattempo, l’operatore inizierà a configurare l’account automaticamente attraverso i dati forniti alla banca. Tuttavia è possibile fermare questo processo, se non si vuole un conto di gioco sul sito di scommesse.

Tutte le altre funzionalità sono tali e quali a quelle dei normali casino online. Ci si aspetta che in futuro sempre più operatori offriranno questo innovativo tipo di casino.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it