Condividi su

Obbligo Green pass docenti e trasporti: oggi Consiglio dei Ministri decisivo

Obbligo Green pass docenti e trasporti: da venerdì 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul certificato di avvenuta vaccinazione (anche una sola dose basta per il rilascio), guarigione dal Covid o negatività ad un tampone. Nella giornata di oggi, però, il Governo Draghi dovrebbe decidere sull’estensione all’impiego del documento anche per scuola e trasporti.

Obbligo Green pass docenti e trasporti: oggi CdM decisivo

Obbligo Green pass docenti e trasporti: da domani, venerdì 6 agosto 2021, entrano in vigore le nuove regole sul certificato vaccinale. Diventerà necessario, oltre che per entrare in Rsa e strutture sanitarie e partecipare a feste di matrimonio, anche per accedere a tantissimi altri luoghi affollati e/o al chiuso. Tuttavia, in un Consiglio dei Ministri previsto per le 16 di oggi, giovedì 5 agosto, a seguito di una consultazione mattutina con il Comitato Tecnico Scientifico, il Governo Draghi dovrebbe decidere in merito all’obbligatorietà del pass anche per docenti/personale scolastico e i viaggi a lunga percorrenza.

Cosa dovrebbe essere previsto e a partire da quanto

Obbligo Green pass docenti e trasporti: sia per quanto riguarda la scuola che i viaggi a lunga percorrenza pare ormai certa l’estensione all’impiego del certificato. Dunque, per salire su aerei, traghetti, navi e treni sarà necessario munirsi del pass (al momento pare improbabile che la medesima misura sia prevista anche per il trasporto pubblico urbano e regionale). Ancora non c’è una data certa rispetto all’introduzione dell’obbligo: l’ipotesi più probabile vede l’esordio della misura tra il 30 agosto e l’1 settembre anche se l’ala rigorista propone il weekend del 21-22 agosto.

Nonostante il dibattito prosegua – e le posizioni siano tutt’altro che vicine nella maggioranza – si va verso l’estensione dell’obbligo anche per presidi, docenti, personale Ata (ma non per gli studenti) a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico. Rimanendo nell’ambito delle categorie lavorative, oltre che per la scuola, l’obbligo di munirsi del certificato dovrebbe essere esteso anche a tutti i lavoratori di quelle attività per cui il Green pass diventerà obbligatorio dal 6 agosto (ristorazione, spettacolo, sport e così via).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it