Sondaggi elettorali su Varese, per Hokuto in testa il leghista Bianchi

Sondaggi elettorali Hokuto, a Varese in testa il leghista Bianchi

Oltre che a Roma, Milano, Torino, Napoli, il 3 e 4 ottobre si voterà anche in molte città medie, piccoli e grandi capoluoghi di provincia. Tra questi Varese, culla del leghismo, dove dalla fine degli anni ’80 cominciò un radicamento territoriale del Carroccio che si è mantenuto fino ad oggi.

Nel 2017 però per la prima volta a conquistare il comune fu un esponente di centrosinistra, Davide Galimberti, che al ballottaggio sconfisse il candidato di centrodestra Orrigoni.

Quest’anno Galimberti difende la propria poltrona, appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle, in linea con l’alleanza nazionale, contro lo sfidante Matteo Luigi Bianchi, della Lega, che corre per tutta la propria coalizione.

A fare più che altro da comparse gli altri candidati, in maggioranza civici tranne quello di Azione, Coletto, e Pitaressi, della sinistra radicale.

E secondo i sondaggi elettorali proprio su Varese dell’Osservatorio Socio Politico di Hokuto.eu a essere in vantaggio è Bianchi, che avrebbe il 48,8% delle intenzioni di voto, contro il 43,5% del sindaco uscente.

Da considerare è il fattore astensione, visto che l’affluenza prevista dovrebbe essere bassa, del 50% circa, e vi è un 15,35% ancora di indecisi.

Si andrebbe quindi al ballottaggio, in cui prevarrebbe il favorito, ovvero il candidato del centrodestra, che batterebbe Galomberti, 52,9% a 47,1%. Ma questo è il risultato al netto di chi ancora non sa cosa votare o dichiara di non recarsi alle urne, e ovviamente potrebbe cambiare idee. Considerando tutti gli intervistati il vantaggio di Bianchi è minore, del 4,2%.

Sondaggi elettorali Hokuto, la priorità è la sanità

Hokuto nei suoi sondaggi elettorali si è occupata anche del sentiment più generale dei varesini, al di là della sfida elettorale. Emerge che che la qualità della vita in città appare migliore in città rispetto a quella riscontrabile in Italia.

Se nel Paese per il 69% vi è stato un peggioramento, è della stessa opinione per quello che riguarda Varese il 53%, e se il riferimento è il proprio quartiere si scende al 51%, con un 47% che invece ritiene vi sia stato un miglioramento.

Non tutti i quartieri però sono uguali, in quelli più periferici si trova la percentuale maggiore di persone che parlano di un deterioramento delle condizioni di vita. Sono l’83% per esempio a Bobbiate, Lissago e Cartabbia, e solo il 38% in centro.

Naturalmente incide molto nel modo di vedere le cose anche la pandemia appena vissuta. Che per 59% è stata gestista in modo insoddisfacente. E non è un caso che a essere ritenuto più importante degli altri è il tema sanitario. Per il 63% è anzi una priorità, E supera di poco il lavoro e lo sviluppo economico, con il 62% e l’ambiente e la gestione dei rifiuti.

Ma per il 61% è ugualmente rilevante anche la sicurezza e la legalità, allo stello livello dei servizi sociali e per la famiglia.

Si voterà il 3 e 4 ottobre, nel caso di lunedì fino alle 15, e in caso di ballottaggio le urne saranno aperte 14 giorni dopo, il 17 e il 18 dello stesso mese.

