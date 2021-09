Condividi su

Sondaggi Euromedia: obbligo Green Pass, cosa ne pensano gli italiani.

Dal 15 ottobre in Italia sarà obbligatorio esibire il Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Euromedia Research, la decisione presa dal governo incontra il favore di quasi un italiano su due mentre solo il 15,2% non lo estenderebbe alle altre categorie oltre a personale sanitario e scolastico. A volere l’estensione del certificato verde per tutti sono soprattutto coloro che si sono già vaccinati (57,9%) o chi ha intenzione di farlo (41,4%). Il 35,3% delle persone indecise ma propense a vaccinarsi afferma che estenderebbe il green pass a coloro che lavorano in ambienti dove è obbligatorio esibirlo per accedervi mentre il 75,2% dei non vaccinati e il 62,7% di coloro indecisi e non propensi a farlo non estenderebbe il Green Pass ad altre categorie. L’83,6% è favorevole all’estensione del green pass ai parlamentari e a tutti coloro che lavorano alla Camera. Tra chi vuole il certificato verde per i parlamentari c’è anche la maggioranza dei no vax (56,4%) e di coloro che sono indecisi ma non propensi a vaccinarsi (78,3%).

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Sondaggio per Porta a Porta realizzato il 14 settembre 2021 con metodologia mista su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it