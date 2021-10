Condividi su

Sondaggi Bidimedia: Pd primo partito, Fdi supera la Lega.

Il Partito Democratico si conferma prima forza del Paese col 20,6% dei consensi, con un incremento di tre decimi rispetto a fine luglio. Fratelli d’Italia sale al 19,6% e supera la Lega (in calo al 19,3%), diventando così il primo partito dell’area di centrodestra. Sono i dati che emergono dagli ultimi sondaggi realizzati da Bidimedia tra il 2 il 3 ottobre. Sul sorpasso, commenta Bidimedia nella sua analisi, “pesano due fattori: le difficoltà di Salvini nel mantenere una linea chiara, ad esempio su Covid e Green Pass hanno spinto numerosi elettori verso FDI, ma al tempo stesso le ultime vicende di cronaca ne hanno fatto allontanare quasi altrettanti dal partito di Giorgia Meloni”.

Bidimedia segnala anche un forte rialzo nei consensi per il Movimento 5 Stelle che passa dal 15% al 16,3%. In questo caso, sulla crescita dei pentastellati influisce l’elezione di Conte a capo del Movimento. Nelle retrovie, Forza Italia rimane stabile al 6,8% mentre Azione e Sinistra Italiana avanzano di un decimo rispettivamente al 3,1% e al 2%. Italia Viva è invece in callo all’1,6% , male anche Articolo1-Mdp e Verdi. Cresce al 61% l’affluenza e il numero di indecisi ora al 30%.

Dopo il calo di luglio, la fiducia degli italiani in Draghi torna a crescere attestandosi al 52%.

Sondaggi Bidimedia: centrosinistra+M5S diventa maggioranza in Calabria, Puglia e Sicilia

Bidimedia, come di consueto, ha ripartito le intenzioni di voto nazionali per regione. “La crescita giallorossa risulta evidente al meridione, a causa della risalita del M5S, ma anche al Centro-Nord il Csx risulta in crescita – scrive l’istituto – Nel complesso cambiano diverse coalizioni in testa nelle regioni: rispetto a Luglio il Centrosinistra allargato al M5S raggiunge il Centrodestra in Liguria, lo supera in Calabria, Puglia e Sicilia”.

Allegata all’immagine.

