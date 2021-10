Condividi su

Quota vaccinati: raggiunto obiettivo 80%. Over 50 ancora indietro

Quota vaccinati: raggiunto l’obiettivo principale della campagna vaccinale, prima dose somministrata all’85% degli italiani con più di 12 anni, sono l’80% coloro che hanno ricevuto anche la seconda. Rimane indietro la fascia degli over 50, 10 regioni sono sotto la media nazionale.

Quota vaccinati: prima dose all’85% della popolazione

Quota vaccinati: anche se con qualche giorno di ritardo (si puntava a fine settembre) rispetto alle previsioni, ieri domenica 10 ottobre 2021 la campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto il suo obiettivo principale. A fornire gli importantissimi dati è stato direttamente il Presidente dell’Istituto di Sanità nonché coordinatore del Cts Franco Locatelli: “siamo all’85% che ha ricevuto almeno una dose e l’80% che ha ricevuto due dosi e questo è un risultato formidabile”.

Raggiunta la quota di sicurezza dell’80% della popolazione over 12 con copertura vaccinale completa, la campagna di immunizzazione è attesa da nuove (vecchie) sfide: innanzitutto, quella dei non vaccinati tra gli over 50 e poi quella che riguarda 10 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tuttora sotto la media nazionale per quanto riguarda le somministrazioni.

Over 50 ancora indietro, 10 regioni sotto la media

Quota vaccinati: sono 3 i milioni di over 50 su 8 che non hanno ricevuto la prima dose. In termini percentuali, appena l’11% di italiani con più di 50 anni risultano ancora scoperti. D’altra parte, si parla di una fascia di popolazione ancora pienamente in età lavorativa: insomma, i timori sulla lentezza della campagna vaccinale tra gli over 50 riguardano la possibilità che sorgano diverse problematiche organizzative a partire dal 15 ottobre quando scatterà l’introduzione dell’obbligo di Green pass, appunto, per tutti i lavoratori. Per evitare il sorgere di tali problematiche le Regioni pressano il Governo per una modifica alle regole relative al rilascio del certificato a seguito di test del tampone: la validità potrebbe passare a 48 ore per quelli rapidi e a 72 per quelli molecolari, inoltre, potrebbe essere data alle aziende la possibilità di organizzarsi in autonomia per eseguirli.

Altra criticità riguarda poi le10 regioni e le due provincie autonome di Trento e Bolzano sotto la quota dell’80% di popolazione con ciclo vaccinale completo: chiaramente l’obiettivo è aumentare il ritmo, per esempio, l’ultima in classifica, cioè la Sicilia (72,4%), se continuasse con quello attuale non potrebbe raggiungere la soglia prima di fine novembre.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it