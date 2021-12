Sondaggi Demopolis: il 56% degli italiani vuole il bis di Mattarella

Condividi su

Sergio Mattarella ha ribadito in più occasioni di non essere disponibile ad un bis al Quirinale. Nonostante ciò, il 56% degli italiani vedrebbe di buon occhio una sua riconferma. È quanto emerge dai sondaggi Demopolis realizzati per Otto e Mezzo. “La complessa partita per il Quirinale – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – vedrà sicuramente come assoluto protagonista l’attuale Premier Mario Draghi, posto da mesi dal mondo politico dinanzi ad un bivio tra Palazzo Chigi ed il Colle. Nel complesso scenario odierno, il 53% degli italiani preferirebbe che Draghi restasse oggi alla guida del Governo”. Sulla poltrona del Quirinale, sei italiani su dieci vorrebbero una figura politica o istituzionale di grande esperienza mentre un terzo preferirebbe una personalità di prestigio estranea alla politica.

I sondaggi Demopolis hanno chiesto agli intervistati quali sono, a loro dire, i fattori determinanti nella scelta del nuovo Capo dello Stato.Per il 45% è la volontà dei parlamentari di evitare il rischio di ritorno alle urne, mantenendo Draghi a Palazzo Chigi. Oltre 4 su 10 considerano dirimente la disponibilità di Draghi di fronte all’eventuale duplice opzione. Infine per il 25%, sarà importante la voglia di alcuni partiti di elezioni anticipate, eleggendo Draghi al Quirinale.

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 14 al 16 novembre. Campione probabilistico statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento, stratificato per genere ed età. Interviste complete effettuate: 1.580 (30,3%); rifiuti/sostituzioni: 3.640 (69,7%); totale contatti: 5.220 (100%). Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne; margine massimo di errore 3%. Cawi-cati per la somministrazione del questionario di rilevazione.

