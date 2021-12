Bonus 2022: nuovi incentivi per il settore auto? Ecco la verità

Condividi su

In tema di bonus 2022, la notizia potrà lasciare interdetti e forse in parte stupirà, ma tant’è. Nella legge di Bilancio 2022, non vi è alcuna previsione, neanche marginale, di bonus o incentivi auto, nuove o usate.

Come è ben noto la manovra dovrà essere approvata in modo definitivo entro il 31 dicembre – per evitare l’esercizio provvisorio – ed è dunque ormai certo che non saranno aggiunti bonus auto. Ma vediamo un po’ più nel dettaglio come stanno effettivamente le cose.

Bonus 2022: il mercato dell’auto e le prospettive

Vero che gli incentivi auto pur sarebbero fondamentali per aiutare le aziende del settore ed anche contribuire alla transizione ecologica: l’anno che sta per chiudersi rappresenta il terzo anno consecutivo di crisi conclamata sul fronte vendite.

Insomma, gli incentivi o bonus 2022 nel settore automobilistico avrebbero sicuramente avuto ragion d’essere, se pensiamo anche e soprattutto al fatto che l’industria in oggetto ha pesantemente risentito delle restrizioni introdotte nel 2020 per arginare la pandemia. Da un lato, le limitazioni agli spostamenti hanno portato gli italiani ad usare molto meno il mezzo a motore di proprietà, dall’altro la chiusura di tantissime attività aziendali ha condotto ad una oggettiva riduzione del potere d’acquisto delle famiglie.

In moltissimi hanno deciso di rinviare l’acquisto di una nuova automobile, sperando in una fase più favorevole o in qualche bonus 2022. Ebbene, se tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 vi sono stati incentivi auto – espressamente voluti dal Governo – l’attesa replica per l’inizio del prossimo anno, non è per il momento arrivata.

Bonus 2022 e il problema reale del calo di immatricolazioni

La mancanza di iniziativa da parte del Governo, in un settore come quello automobilistico – e non certo in un periodo florido – non è passata inosservata. Non si sono fatte attendere le proteste di Anfia, l’associazione nazionale filiera industria automobilistica.

Finora le immatricolazioni sono state alquanto scarse e, in base ad una recente stima, senza agevolazioni o bonus 2022 il calo delle immatricolazioni proseguirà, per registrare un meno 161.000 vetture immatricolate nell’arco dei dodici mesi che verranno. Il quadro non roseo è completato dai dati sui fatturati delle aziende dell’ambito, i quali certamente non indicano ottimismo e prospettive positive, almeno nell’immediato futuro.

Concludendo, le aspettative degli addetti ai lavori ora si riversano tutte sull’inizio del prossimo anno. L’auspicio è quello che il Governo introduca nuovi incentivi auto nei primi mesi dell’anno prossimo, ossia alcune settimane dopo l’approvazione della legge di Bilancio. In questa maniera i bonus 2022 per le auto mirerebbero altresì a facilitare anche l’iter di transizione ecologica.

