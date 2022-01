Condividi su

Super Green pass: verso obbligo per i luoghi di lavoro? Le ultime notizie

L’epidemia torna ad avanzare a causa della diffusione della variante omicron: il Governo Draghi tenta di arginare l’impennata di contagi con una nuova stretta alle regole anti-Covid. Ulteriore estensione dell’obbligo di Super Green pass a partire da gennaio: l’esecutivo sembra avere intenzione di applicare la misura anche ai luoghi di lavoro.

Super Green pass: necessario ovunque da gennaio

Super Green pass: con l’ultimo decreto Covid, licenziato lo scorso 29 dicembre, è stata disposta un’ulteriore estensione all’obbligo di munirsi del certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid. Infatti, a partire dal 10 gennaio il Green pass rafforzato servirà per accedere praticamente a qualsiasi luogo, non solo al chiuso, oltre che per partecipare a eventi e attività di qualunque tipo e utilizzare i mezzi di trasporto (di fatto tutti ad eccezione di quelli privati).

Da questa data in poi, in sostanza, il Green pass base – che si ottiene con l’esito negativo di un tampone – servirà esclusivamente per accedere ai luoghi di lavoro (e in taluni casi all’Università).

Verso l’obbligo anche per i luoghi di lavoro?

D’altra parte, il Governo Draghi sembra voler disporre un ampliamento dell’obbligo di munirsi del certificato vaccinale anche per questi ultimi. In teoria, la misura doveva essere approvata già con il decreto di fine dicembre: alla fine non è stata inserita per le insistenze, in particolare, di Lega e del Movimento 5 Stelle. Nonostante l’opposizione delle due forze politiche, però, l’operazione appare destinata ad andare in porto.

Forse già dopo il prossimo Consiglio dei Ministri – che dovrebbe tenersi il 5 gennaio – il Super Green pass diventerà obbligatorio anche per accedere ai luoghi di lavoro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale, i tecnici di Palazzo Chigi stanno valutando eventuali criticità che potrebbero sorgere, soprattutto per alcuni settori: nelle prossime ore si dovrebbero svolgere sul tema un ampio confronto con sindacati e associazioni degli imprenditori.

