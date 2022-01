Regole zona arancione: passaggio per Valle D’Aosta. Campania in giallo

Condividi su

Regole zona arancione: passaggio per la Valle D’Aosta. Le altre regioni in giallo e bianco

Regole Zona Arancione: da lunedì 17 gennaio 2022 passa alla fascia di rischio epidemiologico medio-alto solo la Valle D’Aosta. Nessun cambio per le altre regioni in bilico come Piemonte, Lombardia e Sicilia. Campania in zona gialla. In bianco resta l’Umbria, oltre a Puglia, Sardegna, Basilicata e Molise.

Regole zona arancione: passaggio solo per Valle D’Aosta. Campania in giallo

Regole Zona Arancione: da lunedì 17 gennaio passa alla fascia di rischio epidemiologico medio-alto soltanto la Valle D’Aosta tra le regioni considerate in bilico prima dell’ultimo monitoraggio Iss (Lombardia, Piemonte, Calabria, Sicilia, Liguria, Veneto ma anche Friuli Venezia Giulia e Marche). La Valle D’Aosta ha abbondantemente superato la soglia prevista per rimanere in giallo per quanto riguarda i posti occupati nei reparti di area non critica (addirittura 53,5% contro un massimo fissato al 30%). Seppur di poco, ha oltrepassato anche quella relativa ai posti occupati nei reparti di rianimazione (21,2%, soglia al 20%).

Cambia colore anche la Campania da lunedì 17 gennaio 2022: passa da zona bianca a zona arancione per via di una percentuale dei posti occupati in terapia intensiva di poco superiore al 10% (in reparto ordinario il tasso di occupazione ha raggiunto il 25,5%).

Cosa cambia tra i colori al momento?

Regole Zona Arancione: in realtà, allo stato dei fatti cambia ben poco sul fronte delle restrizioni tra le quattro fasce di rischio. In particolare, tra la zona bianca e la zona gialla effettivamente non esistono distinzioni sul fronte delle disposizioni anti-contagio.

D’altra parte, per le regioni che si colorano di arancione è stata stabilita un’ulteriore estensione dell’obbligo di munirsi del Super Green pass (serve anche per accedere ai negozi dei centri commerciali, esclusi di quelli che vendono beni di prima necessità, nei festivi e prefestivi, per praticare sport di contatto anche all’aperto e partecipare a corsi di formazione in presenza). Inoltre, in zona arancione ci si può spostare dal proprio comune di residenza, senza essere muniti del Pass “rafforzato”, esclusivamente per motivi urgenti e inderogabili.

