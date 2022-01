Condividi su

Elezione Presidente della Repubblica: secondo scrutinio e spoglio. Diretta TP

Elezione Presidente della Repubblica: la prima votazione, tenutasi ieri lunedì 24 gennaio 2022, si è chiusa con un nulla di fatto. Anche la seconda, a meno di sorprese inaspettate, si chiuderà con lo stesso risultato.

16.30 I nomi “ufficiali” proposti dal centrodestra per il Colle: Letizia Moratti, Marcello Pera e il magistrato Carlo Nordio. L’iniziativa ha come obiettivo dichiarato quello di trovare una figura condivisa anche dalle altre forze parlamentari: sarà difficile però intavolare delle trattative con Pd e M5S su questi candidati.

15.50 Mentre proseguono le votazioni, cresce l’attesa per la conferenza stampa in cui il centrodestra annuncerà la sua lista di nomi per il Colle

08.00 In attesa dell’inizio della seconda giornata di votazioni, si comincerà alle ore 15, un approfondimento sull’età media degli eletti al Quirinale negli scorsi decenni. Quali incarichi e ruoli politico-istituzionali hanno ricoperto i Presidenti della Repubblica prima di salire al Colle?

Elezione Presidente della Repubblica: come è andata la prima chiama?

Elezione Presidente della Repubblica: come previsto, il primo scrutinio – tenutosi a partire dalle 15 e fino ad oltre le 21 di ieri lunedì 24 gennaio 2022 – si è concluso con un nulla di fatto. D’altra, parte tutti i commentatori erano sicuri che la prima giornata di votazioni sarebbe stata incentrata sull’interlocuzione tra i partiti alla ricerca di una figura condivisa (dato che nessun schieramento – da solo – potrà eleggere il Capo dello Stato).

Chi sono i papabili al momento?

Elezione Presidente della Repubblica: dopo un’iniziale riluttanza, Salvini – in qualità di leader della coalizione di centrodestra – Letta, segretario del Pd, e Conte, capo pentastellato hanno cominciato a trattare ufficialmente sul nome del prossimo inquilino del Quirinale nel pomeriggio di ieri. Molti indizi hanno fatto pensare che il dialogo fosse stato incentrato in particolare sulla possibilità di eleggere Mario Draghi (i negoziati si sarebbero concentrati dunque sugli scenari di governo).

Tuttavia, in serata, da più parti è emerso un certo scetticismo sul passaggio dello stesso Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale: a cambiare le carte in tavola l’annuncio da parte di Salvini di una lista di candidati in area centrodestra pronta per essere esaminata dalle altre forze politiche. In questa direzione sono tornati in auge i nomi di Casini, innanzitutto, e poi di Letizia Moratti e Marcello Pera.

