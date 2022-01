Elezioni Presidente della Repubblica: scrutinio, spoglio, quorum. Diretta TP

Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: chiama, scrutinio, spoglio, quorum. La diretta TP

Elezioni Presidente della Repubblica: partono da lunedì 24 gennaio 2022. Il Parlamento si riunisce in seduta comune per uno dei più importanti appuntamenti della politica italiana. Come si svolgerà il voto? Chi sono i nomi più quotati per sostituire Sergio Mattarella al Quirinale?

15.00 Comincia la chiama dei senatori a vita. Confermate le anticipazioni che vogliono Pd, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali, Italia Viva, così come Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia intenzionate a votare scheda bianca. Solo Azione e +Europa scriveranno un nome sulla scheda, quello della Guardasigilli Marta Cartabia

13.00 In teoria sarebbero dovuti essere 1.009 i grandi elettori chiamati a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica: tuttavia, sono diventati 1.008 nella giornata di domenica a causa della tragica morte del deputato campano di Forza Italia Enzo Fasano che da tempo lottava contro una grave malattia.

12.30 I commentatori sono concordi sul fatto che la seduta di oggi sarà per lo più interlocutoria: a meno di eventi inaspettati, in sostanza, si conteranno numerosissime schede bianche. I partiti, infatti, sono molto distanti dal trovare un accordo su una candidatura condivisa (nessuno schieramento ha i numeri per eleggere da solo il prossimo Capo dello Stato).

08.00 Primo giorno di votazioni: le operazioni partiranno alle ore 15. In attesa dell’inizio ecco quali sono le regole che osserveranno i grandi elettori per esprimere la propria preferenza, i nomi dei “papabili” e cosa sono le schede segnate e perché sono sotto la luce dei riflettori.

Elezioni Presidente della Repubblica: cosa dice la Costituzione?

Elezioni Presidente della Repubblica: la nomina del Capo dello Stato è regolato da alcuni articoli del titolo II della parte II della Costituzione. In base all’articolo 83 la carta fondamentale stabilisce che per l’appuntamento il Parlamento si riunisca in seduta comune e che all’assemblea partecipino anche 3 delegati per ogni regione (eletti dal Consiglio regionale, garantendo la presenza di un appartenente alle forze di minoranza). Solo la Valle D’Aosta elegge un solo delegato. Sempre lo stesso articolo stabilisce che il voto avvenga a scrutinio segreto: per i primi 3 scrutini si applica la maggioranza di due terzi, dal terzo scrutinio in poi la maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti). Scendendo nel dettaglio: i “grandi elettori” saranno in totale 1.009, quindi, ai primi 3 scrutini l’elezione scatta con 673 voti, dal terzo in poi con 505.

Chiama, Scrutinio, Spoglio, Quorum

Elezioni Presidente della Repubblica: prima di ogni scrutinio, termine con cui si indicano le operazioni di voto considerando anche il conteggio delle schede, viene effettuata la cosiddetta chiama. In breve, si svolge l’appello di senatori (prima quelli “a vita”), deputati, delegati regionali in ordine alfabetico. Questi, a poco a poco che vengono chiamati, passano di fronte alla Presidenza della Camera e depongono la scheda nell’urna. Terminata questa fase si procede allo spoglio: dunque si contano i voti procedendo alla lettura a voce alta di quanto riportato sulle schede.

