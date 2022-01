Condividi su

Noleggio a lungo termine: cosa c’è da sapere?

Il noleggio a lungo termine è un tipo di contratto utilizzato molto dai professionisti, ma che negli ultimi anni si è diffuso anche tra i privati. Infatti, scegliendo questa soluzione, è possibile guidare un veicolo sempre nuovo e performante senza doversi preoccupare di oneri burocratici e degli interventi di manutenzione. Infatti, è necessario corrispondere un canone mensile che comprende non solo la guida della vettura scelta, ma anche ulteriori servizi aggiuntivi.

Differenza tra noleggio a lungo termine e breve termine

Spesso, il termine noleggio è associato alle soluzioni a breve termine (in genere da 1 a 30 giorni) che servono per sopperire a mancanze temporanee del veicolo, ad esempio in caso di vacanze o di guasti della propria vettura. Il noleggio a lungo termine, invece, è un contratto dalla durata variabile (dai 12 mesi in poi) che permette di evitare l’acquisto di un veicolo nuovo, utilizzando quello noleggiato per le proprie esigenze quotidiane. Oltre alla durata e alla finalità per la quale viene stipulato il contratto di noleggio, un’altra differenza è nella modalità di pagamento: mentre nelle soluzioni brevi è fondamentale presentare una carta di credito come garanzia, nel noleggio a lungo termine il pagamento avviene mediante RID bancario.

Cosa comprende il noleggio a lungo termine?

Il contratto di noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile, che comprende la possibilità di guidare la vettura, la copertura assicurativa RC Auto (e in molti casi anche quella furto e incendio), la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione burocratica in caso di sinistri e assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, nel contratto, vengono fissati i km percorribili; quelli percorsi al di fuori di quanto stabilito, devono essere pagati a parte.

I requisiti per noleggiare un’auto

Si può noleggiare una vettura a lungo termine se si possiedono i requisiti per farlo. È necessario, in primo luogo, aver compiuto almeno 21 anni d’età ed essere titolare di una patente di guida in corso di validità da almeno un anno. Alcune compagnie di noleggio, inoltre, impongono ulteriori restrizioni fissando un’età limite, in genere pari ad 80 anni compiuti (o in alcuni casi 75). Altre volte, invece, per un’età maggiore corrisponde solamente un canone mensile più alto. Un altro requisito deve essere un conto corrente italiano intestato al sottoscrittore del contratto. È necessario, inoltre, non essere un cattivo pagatore e non avere, pertanto, segnalazioni al crif (Centrale Rischi Intermediazione Finanziaria). I requisiti economici, invece, devono essere confermati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi o dichiarazione dei redditi.

Quali documenti presentare per noleggiare una vettura

Quando ci si rivolge ad una compagnia di noleggio per stipulare un contratto a lungo termine, è necessario presentare alcuni documenti. In primo luogo, la carta di identità e la patente di guida, poi il codice fiscale, l’ultimo CU, modello redditi PF (oppure il 730), le ultime buste paga, il codice IBAN, il contratto di lavoro (oppure i cedolini della pensione) ed infine il consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto.

