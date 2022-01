Condividi su

Elezioni Presidente della Repubblica: terzo scrutinio e spoglio. Diretta Live

Elezioni Presidente della Repubblica: la seconda votazione così come la prima si sono risolte con un cumulo di schede bianche. Anche oggi molto probabilmente l’assemblea dei grandi elettori affronterà una giornata interlocutoria. Tuttavia, qualcosa si sta muovendo in vista dell’abbassamento del quorum previsto dalla quarta chiama in poi.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

08.00 Si è giunti alla terza votazione per il Colle. Partiti ancora in cerca di un accordo: quali le combinazioni possibili per arrivare alla fatidica soglia delle 673 preferenze (505 da domani)?

Elezioni Presidente della Repubblica: un’altra giornata interlocutoria

Elezioni Presidente della Repubblica: ben 527 le schede bianche al termine della seconda votazione. Come la prima, quindi si è risolta con un nulla di fatto: anche la terza – che comincerà oggi alle ore 11 – sembra destinata a terminare allo stesso modo. D’altra parte, qualcosa sembra muoversi sul fronte dell’individuazione di una “figura condivisa” per il Colle.

Ieri pomeriggio, infatti, il centrodestra ha fatto ufficialmente dei nomi: Casellati, Pera e Nordio. Anche se nessuna di queste personalità al momento sembra avere molte speranze di essere eletta (forse qualche possibilità in più per la Presidente del Senato), l’iniziativa ha avuto il merito di ributtare la palla nel campo di centrosinistra e pentastellati. Questi hanno quindi proposto per oggi un vertice con i leader del centrodestra per stringere la rosa dei papabili.

Si infittisce il dialogo tra gli schieramenti

Elezioni Presidente della Repubblica: sullo sfondo hanno continuato a circolare le stesse ipotesi avvalorate dalla stampa nazionale negli scorsi giorni. Innanzitutto, Casini che pare destinato a rimanere in cima alle opzioni. Si allontana, invece, l’ipotesi che vuole Draghi in procinto di trasferirsi al Quirinale: par di capire che non ci siano abbastanza certezze sulla tenuta della maggioranza che sostiene il suo Governo nel caso salisse al Colle. In parallelo, ormai tramontata quella incentrata su una rielezione – anche se breve termine – di Mattarella, in breve per la ferma e rinomata riluttanza di quest’ultimo (rimane al momento l’unica che porterebbe a una veloce riuscita dei negoziati).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it