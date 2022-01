Sondaggi Ipsos: per 59% italiani una donna al Qurinale sarebbe segnale importante

Condividi su

Sondaggi Ipsos: donna al Qurinale, per 59% italiani sarebbe segnale importante

Nonostante il ruolo di kingmaker che Salvini si è cucito addosso in queste elezioni presidenziali, il leader della Lega si piazza quarto nella classifica dei leader politici che, a detta degli italiani, si stanno comportando meglio in questo momento. A dirlo sono i sondaggi Ipsos realizzati per Di Martedì e andati in onda il 25 gennaio. In questi giorni di votazione, Enrico Letta viene considerato il più affidabile (16%), seguito a stretto giro da Giuseppe Conte e Giorgia Meloni (entrambi al 16%). Dietro a Salvini (10%) si piazza invece Berlusconi (9%).

Fosse per loro, gli italiani preferirebbero che il prossimo inquilino del Quirinale fosse una donna dopo dodici presidenti uomini. Per il 59% una donna capo dello Stato sarebbe un segnale importante alla società. Di diverso avviso il 32% secondo cui i criteri di scelta non si dovrebbero restringere a una sola questione di genere.

Tra i nomi che potrebbero raccogliere l’eredità di Mattarella c’è anche quello del premier. Il 61% degli intervistati dai sondaggi Ipsos vorrebbe però che Draghi rimanesse alla guida del governo. Solo il 16% lo vedrebbe bene come prossimo presidente della Repubblica. Una scelta di campo netta: basti pensare che se gli italiani fossero messi davanti ad un aut aut tra il bis di Mattarella e l’elezione di Draghi, il 50% spingerebbe per la prima soluzione. Appena il 23% invece opterebbe per la seconda. Sul trasloco di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale quindi, si registra la freddezza dell’opinione pubblica oltre che di una parte dei partiti.

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 24 gennaio 2022. 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: CATI.

