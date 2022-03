Condividi su

Bolletta acqua: di quanto è cresciuta e dove si spende di più. Le cifre

Bolletta acqua più cara: il rincaro dei prezzi di gas e luce tiene ancora banco così come quello di benzina e diesel, tuttavia, anche la spesa media per l’acqua risulta in netta crescita. In quali regioni italiane si spende di più? In quali capoluoghi si registrano gli aumenti maggiori? Le cifre fondamentali sul tema.

Bolletta acqua: di quanto è cresciuta?

Bolletta acqua: a tenere banco negli ultimi mesi il rincaro del prezzo dell’energia così come quello del carburante ma anche la spesa relativa a un bene fondamentale come l’acqua potabile ha segnato nell’ultimo anno una netta crescita. Secondo l’ultimo report di Cittadinanza Attiva, pubblicato martedì 22 marzo in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, nel 2021 mediamente le famiglie italiane (presa in esame dai ricercatori una famiglia “tipo” composta da 3 persone e con un consumo annuo di 192 metri cubi) hanno speso 460 euro in più, con un aumento delle tariffe idriche quantificabile in misura pari – in media – al 2,6%, rispetto all’anno precedente.

Dove si spende di più?

Bolletta acqua: dallo stesso studio si evince come la spesa per l’acqua sia aumentata in due capoluoghi di provincia su tre. Frosinone il capoluogo con la spesa media annuale più alta: ben 847 euro; mentre sono Milano e Trento quelli con la spesa media annuale più bassa (rispettivamente pari a 162 e 163 euro). L’aumento più consistente tra il 2021 e il 2020 a Savona, Matera e Potenza: in salita del 13,5% la speda media per la fornitura d’acqua.

È nelle regioni centrali che si nota la maggiore spesa media per l’acqua: nel 2021 è stata pari a 630 euro con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente. In cima alla classifica la Toscana con una spesa di 729 euro e un aumento del 2,7%, in fondo si trova il Molise con una spesa di soli 183 euro. Tuttavia, da sottolineare come si riscontrino grosse differenze all’interno delle singole regioni (anche di più di 500 euro, per esempio, tra i capoluoghi siciliani di Catania ed Enna).

