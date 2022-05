Come internet ha cambiato le nostre abitudini

Condividi su

Per alcuni di noi è quasi difficile ricordare il mondo prima dell’avvento di Internet, poiché si tratta di una realtà ormai talmente radicata da aver rivoluzionato in maniera significativa tutte le nostre abitudini. Dallo shopping allo svago, dall’intrattenimento alla modalità di pagamento, dall’informazione al gioco, ogni aspetto della vita è ormai influenzato da questo macro mondo ricco di possibilità che, se sfruttato al meglio, può apportare una serie di vantaggi e certamente migliorare la qualità della vita quotidiana. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli ambiti maggiormente toccati e in che modo è possibile fare un uso conveniente dei vari portali.

L’avvento dell’home banking

Ricordi le lunghe file in banca per poter eseguire un bonifico o un semplice pagamento? Nell’ultimo periodo, soprattutto a seguito della pandemia di Covid, questa antica modalità è stata sostituita quasi del tutto dall’home banking, la pagina personale che permette di eseguire ogni genere di pagamento con lo smartphone o direttamente dal proprio pc con un solo click.

Si tratta di un ottimo modo per risparmiare tempo e tenere allo stesso tempo sempre sotto controllo la propria situazione contabile, in autonomia e senza doversi recare allo sportello.

Prenotare un viaggio

Gli amanti dei viaggi adorano visitare il web per organizzare piacevoli soggiorni, godendo degli sconti e delle promozioni che è possibile trovare sui principali portali del settore.

Internet permette infatti di confrontare le varie offerte in totale autonomia, in modo da poter visionare al meglio le strutture, scegliere il volo che si adatta meglio alle proprie esigenze e costruire una vacanza ad hoc.

In tal senso il web ha reso questo settore molto più accessibile a tutti, poiché non è più necessario prenotare con largo anticipo ma si possono scegliere soluzioni last minute senza doversi recare in agenzia.

L’uso dei social

Sono ormai davvero poche le persone che non posseggono un social network per scambiare informazioni e stati d’animo con gli altri utenti, confrontando opinioni e utilizzando questo mezzo anche come mezzo pubblicitario.

Le maggiori aziende non potrebbero più prescindere da tale mezzo per promuovere i propri prodotti, allargando la propria fascia di clientela e gli orizzonti oltre i confini nazionali.

Ognuno utilizza i social nella maniera che preferisce, per mantenere ad esempio rapporti con amici lontani, creare accesi dibattiti sulle questioni di attualità, seguire i personaggi pubblici o semplicemente esprimere la propria opinione.

Per alcuni sono diventati un vero e proprio lavoro, mostrando al mondo ciò che si acquista o dando consigli in tal senso, così da attirare un numero sempre maggiore di follower e ottenere pagamenti dalle piattaforme principali.

Lo shopping online

Soprattutto a seguito del periodo storico che stiamo attraversando, lo shopping online è diventato il canale di vendita più diffuso e nessuna attività può ormai prescindere da un sito web dedicato ai clienti, dove poter acquistare senza doversi recare fisicamente sul posto, fare resi e godere di sconti e promozioni.

L’intrattenimento

Le serie tv sono diventate parte delle nostre serate, godibili tramite lo streaming delle principali piattaforme. Grazie a Internet è possibile quindi godere di un numero infinito di contenuti diversi, così da attrarre ogni tipologia di clientela a seconda dei gusti personali.

A far parte del mondo dell’intrattenimento ci sono anche i giochi online. Da quelli che vengono proposti sui siti recensiti da portali che si occupano di casino online fino ovviamente a tutti quei giochi che sono disponibili sugli app store come Google Play o Apple Store.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it