Data rientro a scuola: l’estate scorre e si avvicina il momento di tornare in classe per studenti e insegnanti. Le regioni hanno già diffuso il calendario con le date d’inizio dell’anno scolastico 2022/23. Ecco dove si comincia prima e dove invece si dovrà aspettare quasi fine settembre. Quali le regole anti-contagio previste, soprattutto, in caso di risalita dei contagi Covid.

Data rientro a scuola: il calendario aggiornato regione per regione

Data rientro a scuola: l’estate scorre e si avvicina il momento di tornare in classe per studenti e insegnanti. Le regioni hanno già reso noto quando partirà l’anno scolastico 2022/23. Come di consueto a ripartire per prima è l’Alto Adige, data per il rientro fissata al 5 settembre. La settimana successiva e più precisamente il 12 settembre si aprirà il nuovo anno scolastico in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto, il giorno dopo – 13 settembre – ritorno in classe per studenti e insegnanti della Campania.

Il 14 settembre data fissata per il ritorno in classe da Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria, invece, è stata scelta quella del 15 settembre da Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Le regioni in cui le scuole ripartiranno più tardi – il 19 settembre – Sicilia e Valle D’Aosta. Dopo la riapertura, già il 25 settembre, per molti istituti – quelli che di solito sono sede di seggio – è previsto un primo stop dovuto alle Politiche.

Quali le regole Covid previste?

Data rientro a scuola: questo il calendario dell’inizio del nuovo anno scolastico regione per regione. Da una parte all’altra d’Italia, d’altro canto, è prevista l’uniformità delle regole anti-contagio da Covid: alla ripresa delle lezioni non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, fanno eccezione tutti i soggetti fragili, insegnanti (l’obbligo vige soltanto per questi ultimi, naturalmente se “fragili”, nella scuola primaria) ma anche studenti (si dovranno indossare mascherine di tipo Ffp2). Per il resto ancora in vigore misure di prevenzione base: la permanenza in classe senza sintomi o febbre, non ci si potrà recare a scuola se si è risultati positivi a un tampone.

