Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26/10: Umberto passa al contrattacco

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di mercoledì 26 ottobre: Umberto entra in soccorso di Flora e passa al contrattacco

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita dal pubblico italiano; le anticipazioni tv relative alla puntata in onda questo mercoledì vedono Umberto agire in aiuto di Flora: il grande successo della rivale della Gentile per la commissione dell’abito della baronessa Foppa ha messo l’amata di Umberto in secondo piano. La Ravasi è seriamente preoccupata per la sua carriera e non ha potuto fare a meno di ammettere al commendatore la vergogna per l’umiliazione subita, specie a causa della contessa di Sant’Erasmo, la quale, dal canto suo, ha platealmente elogiato il lavoro della Puglisi. Umberto, tuttavia, ha trovato una possibile soluzione al problema e, incontrandosi privatamente con la baronessa Foppa, chiede a quest’ultima di assumere la Puglisi nella sua azienda in Costa Azzurra, in modo tale da allontanare la rivale di Flora dal Grande Magazzino del Paradiso. Riuscirà nel suo intento?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio del 26 ottobre: Armando scopre Caterina

Nel frattempo Armando, mentre rientra da una consegna, scorge con la coda dell’occhio la figura di una donna: si tratta di Caterina, la madre di Anna e la sua presenza in città dimostra inequivocabilmente che non si trovano oltreoceano per una delicatissima operazione. Il magazziniere decide tempestivamente di informare Marcello della notizia e i due si domandano se sia il caso di parlarne con Salvatore e come il giovane Amato potrebbe reagire.

Gemma assalita dai giornalisti

Ulteriori anticipazioni tv su Il Paradiso delle Signore rivelano che il rapporto tra Ezio e Veronica è diventata la notizia più calda del momento e i giornalisti non smettono di assalire con le loro domande la famiglia. In particolar modo, i procacciatori di scoop si accaniscono nei confronti di Gemma.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi: l’appuntamento è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 05 su Rai 1.

