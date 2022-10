Serie A, Napoli-Sassuolo 29 ottobre: dove vedere in TV e streaming

Condividi su

Napoli-Sassuolo, 29 ottobre, Serie A: dove vedere in TV e streaming

La 12a giornata di Serie A si apre con la capolista, il Napoli, che ospita i neroverdi del Sassuolo. Prima contro nona, scontro da lato sinistro della classifica e possibilità importanti per entrambe le compagini. La squadra allenata da Spalletti punta alla 12esima vittoria consecutiva tra campionato e coppa, un risultato, dopo l’ennesimo, roboante risultato sul massimo palcoscenico europeo. Forti del 3-0 contro i Rangers di Glasgow, i partenopei proveranno l’allungo immediato per mettere pressione a Milan, Lazio e Atalanta (le dirette inseguitrici che chiudono, per ora, i posizionamenti che danno accesso alla Champions League).

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV e streaming

La partita Napoli-Sassuolo di questo 29 ottobre (ore 15:00) valevole per il 12esimo turno di campionato sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che potrà essere vista sia in streaming (da telefono, computer, tablet) che sulle smart TV dall’apposita app. Inoltre, avendo anche l’abbonamento a Sky, si potrà vedere la partita attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

I campani per l’allungo, il Sassuolo per avvicinarsi ai posti europei

Il Napoli arriva al match del Maradona con ben 29 punti totalizzati sui 33 disponibili, forte di 9 vittorie e 2 pareggi. Tra le pochissime squadre ancora imbattute nei principali campionati domestici, la squadra di Spalletti non dovrebbe risparmiarsi, considerato che proprio nell’ultimo turno di Champions i partenopei hanno fatto un ampio turnover (e vinto comunque per 3-0). L’ultima sfida, in casa del Liverpool ad Anfield, deciderà l’ordine di arrivo tra gli azzurri e i reds. La formazione di Klopp dovrebbe comunque vincere con 4 gol di scarto per poter scavalcare i campani e prendersi il primo posto.

Il Sassuolo è, in questo momento, la squadra che comanda “l’altra classifica”. Tra Sassuolo (nono posto) e Juve (ottavo) ci sono ben 4 punti di differenza, segno che si può parlare, almeno in questo momento, di “otto sorelle”. Il Sassuolo proverà a rientrare tra le candidate a un posizionamento europeo, nonostante l’assenza di capitan Berardi che potrebbe prolungarsi per via di guai muscolari. Il Sassuolo arriva all’ex San Paolo dopo la vittoria per 2-1 sul Verona. Gli emiliani hanno totalizzato 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

